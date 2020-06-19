Як потрапити до США? Посольство озвучило актуальні правила для українців



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У США роз'яснили умови в'їзду для українців

Посольство США в Україні роз'яснило, яких правил повинні дотримуватися українці, щоб їм дозволили в'їзд у Штати. Пояснення було опубліковано у Twitter у п'ятницю, 19 червня.

Потрапити в США зможуть українці, які мають дійсну візу і які перебували протягом 14 днів в Україні або іншій дозволеній країні. Зокрема, українці не зможуть потрапити у США транзитним рейсом через країни Шенгенської зони, Велику Британію, Ірландію, Китай, Іран, Бразилію і ще ряд країн, на які поширюються пов'язані з Covid-19 обмеження.

«Дія цих правил не поширюється на громадян США або законних постійних жителів США (володарів «зеленої карти»), які бажають поїхати додому з України», - додали в посольстві.

У зв'язку з пандемією США ввели обмеження на в'їзд іноземців, які протягом двох тижнів перебували в країнах зі значним поширенням Covid-19. У цей список увійшли країни ЄС.

Нагадаємо, що раніше Шмигаль заявив про початок другої хвилі коронавірусу. Сьогоднішній результат з ростом захворюваності - наслідок недотримання карантинних обмежень, вважає прем'єр.

Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

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