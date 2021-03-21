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    Мадагаскар замість вакцинації продовжить застосовувати напій з полину

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    Дослідження ВООЗ не довели ефективність напою на основі полину для боротьби з коронавірусом - Мадагаскар замість вакцинації продовжить застосовувати напій з полину

    Дослідження ВООЗ не довели ефективність напою на основі полину для боротьби з коронавірусом

    Напій на основі полину в Мадагаскарі отримав назву Covid-Organics

    Мадагаскар не поспішає купувати вакцини від коронавірусу. Як заявив президент країни Андрі Радзуеліна, як ліки жителі острова продовжать застосовувати засіб з полину.

    Про це повідомляє DW.

    Президент Мадагаскару не виступає категорично проти щеплень, але зараз країна знаходиться в «наглядовій фазі».

    За його словами, наразі оцінюються побічні ефекти вакцинації в інших країнах. Минулого року Радзуеліна представив як лікарський засіб від Covid-19 напій на основі полину під назвою Covid-Organics.

    Однак проведені потім дослідження ВООЗ не довели ефективність цього препарату для боротьби з коронавірусом.

    До слова, нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає «нестандартну» відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

    Раніше стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

    Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що «британський» штам коронавірусу є по всій країні.

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      Теги: Африка президент щеплення вакцинація ліки ВООЗ коронавірус
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