Мадагаскар замість вакцинації продовжить застосовувати напій з полину

Дослідження ВООЗ не довели ефективність напою на основі полину для боротьби з коронавірусом

Напій на основі полину в Мадагаскарі отримав назву Covid-Organics

Мадагаскар не поспішає купувати вакцини від коронавірусу. Як заявив президент країни Андрі Радзуеліна, як ліки жителі острова продовжать застосовувати засіб з полину.

Про це повідомляє DW.

Президент Мадагаскару не виступає категорично проти щеплень, але зараз країна знаходиться в «наглядовій фазі».

За його словами, наразі оцінюються побічні ефекти вакцинації в інших країнах. Минулого року Радзуеліна представив як лікарський засіб від Covid-19 напій на основі полину під назвою Covid-Organics.

Однак проведені потім дослідження ВООЗ не довели ефективність цього препарату для боротьби з коронавірусом.

До слова, нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає «нестандартну» відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Раніше стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що «британський» штам коронавірусу є по всій країні.