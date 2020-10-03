Глава МЗС Німеччини оцінив шанси санкцій ЄС проти Росії через Навального



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Глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неминучими санкції ЄС щодо Росії у справі Навального

«Обійтися без санкцій не вдасться» – Маас

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неминучими санкції ЄС щодо Росії у справі Навального, якщо експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердять результати досліджень проб Навального.

Про це Маас розповів у інтерв’ю виданню t-online.

«Якщо висновки німецької, шведської та французької лабораторій підтвердяться, тоді ЄС дасть чітку відповідь. Я в цьому впевнений», – сказав міністр.

Він додав, що у такому разі, «обійтися без санкцій не вдасться».

«Санкції завжди повинні бути цілеспрямованими та пропорційними. Але таке грубе порушення Міжнародної конвенції про хімічну зброю не може залишитися без відповіді», – сказав Маас.

На запитання щодо можливої зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2», Маас відповів, що у ньому беруть участь понад 100 європейських компаній, і понад половина з них німецькі.

«Багато європейських працівників постраждали б тоді від заморожування будівництва», – сказав глава німецької дипломатії.

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи «Новічок».

Відомий російський опозиціонер Олексій Навальний поклав відповідальність за його отруєння бойовою отруйною речовиною «Новачок» на президента Росії Володимира Путіна.

Німецьке видання Spiegel написало, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

До слова, Євросоюз ввів санкції за будівництво залізниці на Керченському мосту.

Як повідомлялося 9 вересня, посли ЄС дали «зелене світло» шестимісячному продовженню санкцій проти 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України.

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