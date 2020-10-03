Глава МЗС Німеччини оцінив шанси санкцій ЄС проти Росії через Навального
«Обійтися без санкцій не вдасться» – Маас
Глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неминучими санкції ЄС щодо Росії у справі Навального, якщо експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердять результати досліджень проб Навального.
Про це Маас розповів у інтерв’ю виданню t-online.
«Якщо висновки німецької, шведської та французької лабораторій підтвердяться, тоді ЄС дасть чітку відповідь. Я в цьому впевнений», – сказав міністр.
Він додав, що у такому разі, «обійтися без санкцій не вдасться».
«Санкції завжди повинні бути цілеспрямованими та пропорційними. Але таке грубе порушення Міжнародної конвенції про хімічну зброю не може залишитися без відповіді», – сказав Маас.
На запитання щодо можливої зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2», Маас відповів, що у ньому беруть участь понад 100 європейських компаній, і понад половина з них німецькі.
«Багато європейських працівників постраждали б тоді від заморожування будівництва», – сказав глава німецької дипломатії.
Відомий російський опозиціонер Олексій Навальний поклав відповідальність за його отруєння бойовою отруйною речовиною «Новачок» на президента Росії Володимира Путіна.
Німецьке видання Spiegel написало, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.
Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.
До слова, Євросоюз ввів санкції за будівництво залізниці на Керченському мосту.
Як повідомлялося 9 вересня, посли ЄС дали «зелене світло» шестимісячному продовженню санкцій проти 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України.