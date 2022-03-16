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    Події в Україні

    ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною – Міноборони Британії

    Агресор зазнає значних втрат - ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною – Міноборони Британії
    Агресор зазнає значних втрат
    фото: Міноборони

    Руйнування мостів українськими військами також зіграло ключову роль у стримуванні наступу Росії

    Збройні cили України вміло зірвали просування ворога своєю територією і завдали важких втрат силам вторгнення. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

    Як наголошується в повідомленні, російські сили як і раніше в значній мірі прив'язані до дорожньої мережі України і продемонстрували небажання маневрувати по бездоріжжю. Руйнування мостів українськими військами також зіграло ключову роль у стримуванні наступу Росії.

    «Триваюча нездатність Росії встановити контроль над повітряним простором різко обмежила їх здатність ефективно використовувати маневри в повітрі, що ще більше обмежило їх можливості», – додали в Міноборони Британії.

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

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    Теги: ЗСУ Міноборони війна Велика Британія #stoprussia
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    ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною – Міноборони Британії