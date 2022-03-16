ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною – Міноборони Британії

Руйнування мостів українськими військами також зіграло ключову роль у стримуванні наступу Росії

Збройні cили України вміло зірвали просування ворога своєю територією і завдали важких втрат силам вторгнення. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, російські сили як і раніше в значній мірі прив'язані до дорожньої мережі України і продемонстрували небажання маневрувати по бездоріжжю. Руйнування мостів українськими військами також зіграло ключову роль у стримуванні наступу Росії.

«Триваюча нездатність Росії встановити контроль над повітряним простором різко обмежила їх здатність ефективно використовувати маневри в повітрі, що ще більше обмежило їх можливості», – додали в Міноборони Британії.

Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.