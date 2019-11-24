Уся земля оброблена, урожаї рекордні, а ви що робите? Фермери Сумщини обіцяють винести «слуг народу» з влади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Провели свого обранця під вигуки «Ганьба»

Представники Асоціації агровиробників Сумщини спитали свого «слугу народу» щодо законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Всеукраїнської Аграрної Ради.

«Партія Слуга Народу перед виборами заявляла, що всі важливі питання будуть прийматися виключно референдумом. Ви людей хочете чути? Ви знаєте, чого люди хочуть? Ви розпродаєте землю! Вас совість не мучить? Ви хоч розумієте за що ви голосуєте?», – аграрії і фермери Сумщини поставили на місце Слугу народу Ігоря Івсильєва.

На звершення розмови представники фермерів області зробили висновок, що «депутат нічого не зрозумів».

Провели свого обранця під вигуки «Ганьба».