Аграрна партія прозвітувала, яку зарплату платить своєму лідеру – мультимільйонеру Скоцику (ДОКУМЕНТ)



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Віталій Скоцик, який заробив статки, будучи топ-менеджером міжнародних компаній, отримує у Аграрній партії доволі скромну зарплату

В центральному апараті партії середня заробітна плата працівника становить 4 703 грн

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик отримує зарплатню на посаді керівника політсили у розмірі близько 12 тис. гривень у місяць. Такі дані вказані у фінзвіті партії за 2017 рік.

Загалом, у 2017 році на зарплату для працівників і центрального апарату політсили, і обласних осередків Аграрної партії було витрачено 2,8 млн гривень, йдется у дослідженні центру «Ейдос» для «Главкома».

В центральному апараті середня заробітна плата працівника становить 4 тис. 703 грн. Розмір найбільшої зарплати в голови партії – близько 12 тис. грн в місяць виплачують Віталію Скоцику, а трохи більше 10 тис. грн у місяць раніше платили керівнику секретаріату політсили Роману Безсмертному, який припинив співпрацю зі Скоциком і оголосив, що йтиме в президенти.

Решта працівників мають зарплату на рівні мінімальної.

Нагадаємо, голова партії Віталій Скоцик до політичної кар’єри протягом багатьох років був керівником міжнародних аграрних компаній Landkom International та АMAKO.

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