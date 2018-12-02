Агресія в Керченській протоці. Лавров натякає, що Росія потрапила у пастку?



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Лавров запідозрив зв’язок між агресією Росії і скасуванням зустрічі Трампа з Путіним

Лавров натякнув на існування таємної змови

Міністр зовнішніх справ РФ Сергій Лавров заявив, що напад російських прикордонників на три українські судна біля Керченської протоки і скасування зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним можуть бути не просто «збігом». За його словами, останнім часом сталося багато таких «збігів».

«Я не прихильник теорії змови і всяких конспірологічних вигадок. Але останнім часом стало дуже багато збігів, коли напередодні значущих подій раптом відбувається якась провокація, яку потім тут же використовують і для нагнітання санкційної риторики», - сказав він в телеефірі російського телеканалу.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Через деякий час малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» були вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також був примушений до зупинки. Кораблі були захоплені спецназом РФ.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

29 листопада Трамп заявив, що скасував зустріч із Путіним на полях саміту «Групи 20» в Аргентині, який відбудеться 30 листопада і 1 грудня. Американський президент пояснив своє рішення захопленням українських моряків російськими прикордонниками.

30 листопада стало відомо, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».