Агрохолдинг планує випустити мільярд яєць з написом «Ситника геть»

В агрохолдингу заявляють, що ще рік тому на підприємствах групи компаній працювало близько 30 000 українців...

Агрохолдинг, який звинувачує директора НАБУ у знищенні 29 ферм і 12 птахофабрик з особистої помсти акціонеру підприємства, заявляє, що розпочав випуск 1 млрд яєць з написом «Ситника геть». Так працівники агрохолдингу вирішили привітати директора НАБУ з 6-річчям перебування на посаді.

Про це йдеться в заяві працівників «Укрлендфармінгу», розміщеній на офіційному сайті компанії, повідомляють Українські новини. «Великдень – одне з головних свят для кожного українця. І для тисяч працівників нашої компанії – також. Цього року нас стало менше - без роботи залишились 13 000 наших колег. І ще одна сумна новина – цього року великодній кошик для всіх українців значно подорожчав, – йдеться у заяві. – І сталося це через корумпованого чиновника - директора НАБУ Артема Ситника. Через його особисту помсту акціонеру нашого агрохолдингу Олегу Бахматюку, через тиск на підприємства «Укрлендфармінг» з боку НАБУ, вже закрились 29 ферм і 12 птахофабрик. Без роботи залишилися 13 тисяч українців, бюджет країни вже недоотримав 1,5 млрд грн податків, а яйця значно подорожчали, бо їх в Україні тепер виробляють значно менше».

В агрохолдингу заявляють, що ще рік тому на підприємствах групи компаній працювало близько 30 000 українців. За 10 років агрохолдинг інвестував в економіку України більше 3 млрд доларів, і тільки за останні три роки сплатили близько 7,7 млрд грн податків. «Та ось вже 5 років ми стикаємось з безпрецедентним тиском на нашу компанію з боку чиновників. В повноваженнях НАБУ переслідувати саме ТОП-чиновників за підозрою у вчиненні корупційних дій, але НАБУ не бореться з нечистими на руку чиновниками – НАБУ бореться з нами. Ця війна НАБУ з аграріями є наслідком особистісного конфлікту Артема Ситника з акціонером нашої компанії», – заявляють аграрії.

В заяві йдеться, що вже п’ять років НАБУ порушує різноманітні справи проти агрохолдингу і його акціонера. Зокрема, по підозрі у нібито незаконному відшкодуванні ПДВ при будівництві двох птахофабрик: «Авіс» та «Чорнобаївська», НАБУ «не помічало» існування цих найбільших у Європі підприємств. Потім була справа проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і акціонера компанії Олега Бахматюка. «Вона пов’язана виключно з одним фактом: у директора НАБУ Артема Ситника існує прямий конфлікт інтересів. Він був визнаний рішенням судів усіх інстанцій винним у скоєнні корупційного правопорушення, а головним свідком сторони обвинувачення в судах був радник сестри нашого акціонера, Олега Бахматюка, – нагадують у компанії. – Тепер нашого акціонера НАБУ приписало до справи проти екс-чиновника Насірова, що взагалі є абсурдом. Робиться все це тільки з однією метою – знищити нас, щоб Ситник таким чином помстився нашому акціонеру. Тому ми не здивуємось, якщо нас переслідуватимуть за усіма справами в країні, які тільки згадає НАБУ».

«Поки в ці дні всі українці готуються святкувати світлі Великодні свята, Артем Ситник гучно святкує 6 років свого перебування на посаді директора НАБУ. Ми, працівники агрохолдингу, яких ще не встиг залишити без роботи директор НАБУ Ситник, хочемо привітати його з цією річницею знущань над українцями так, як можемо. На поличках українських магазинів невдовзі з’явиться 1 мільярд яєць з написом «Ситника геть». Ми вже почали їх виготовляти. Саме на тих двох найбільших в Європі фабриках, які НАБУ чомусь не помічає. Хай кожне це яйце буде нагадуванням всім українцям, хто винен в тому, що великодній кошик для українців суттєво подорожчав, в тому, що тисячі людей опинились без роботи, а держава недоотримала величезні кошти», – пишуть в заяві працівники «Укрлендфармінгу».

Нагадаємо, що «Укрлендфармінг» – один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.