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    Економіка та фінанси

    Члени НКРЕКП отримали по 250 тис. грн премій та збільшують собі бюджет, – нардеп

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    Члени НКРЕКП отримали по 250 тис. грн премій та збільшують собі бюджет, – нардеп

    За словами Кучеренка, останньою виплатою членам НКРЕКП премій наразі займаються правоохоронні органи

    Національна тарифна комісія НКРЕКП планує збільшити собі фінансування зі спецфонду державного бюджету на 12,5%.

    Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко з посиланням на порядок денний засідання комісії 28 квітня.

    «Післязавтра нелегітимний склад НКРЕКП планує збільшити собі фінансування ще на 12,5%. Платимо за цю комісію ми з вами - кожен без винятку споживач комунальних послуг в цій країні. Якщо цього року НКРЕКП бере 0,088% з кожного, то на 2022 рік хоче 0,099%. В абсолютних цифрах бюджет абсолютно бездарної і до того ж нелегітимної НКРЕКП перевалить за 1 млрд гривень», – повідомив нардеп на свої сторінці в Facebook.

    Рішення про збільшення витрат прийнято відразу після нарахування 6 членам НКРЕКП премій по 200-250 тис. грн за результатами I кварталу.

    «У членів і членкинь комісії логіка проста – раз тарифи ростуть, раз «Нафтогаз» може таку річну ціну поставити, що з доставкою кожен буде платити більше 10 грн за куб. м, – то чому це їм не можна підняти собі премії. У нас же в країні 6 членів НКРЕКП займаються «високоінтелектуальною працею» і без премій по 200-250 тисяч гривень кожні три місяці у них бачте падає стимул працювати», – додав Кучеренко.

    За його словами, останньою виплатою членам НКРЕКП премій наразі займаються правоохоронні органи.

    «Що «високоінтелектуального» в їх роботі ніхто зрозуміти не може. Сподіваюсь хоч НАБУ з ДБР пояснить суспільству, за що кожен з нас платить Тарасюку і решті самозванців поверх зарплати ще по мільйону гривень премій на рік», – підсумував Кучеренко.

    Теги: НКРЕКП тарифи депутат бюджет НАБУ фінансування
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