В уряді мають бути люди, які представляють інтереси українського бізнесу за кордоном, – Бахматюк

«Бізнес платить податки, а держава забезпечує йому все необхідне для функціонування зі свого боку та представляє його на зовнішніх ринках»

Уряд має представляти український бізнес на зовнішніх ринках і просувати український продукт. Це відповідає в першу чергу інтересам самої держави, вважає власник одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній «Укрлендфармінг», Олег Бахматюк. Про це повідомляють Українські новини.

На питання, якою є найефективніша модель співпраці бізнесу та держави, бізнесмен відповів, що не вірить у партнерські взаємини бізнесу з державою, проте в інтересах держави є представництво бізнесу на зовнішніх ринках. «Бізнес платить податки, а держава забезпечує йому все необхідне для функціонування зі свого боку та представляє його на зовнішніх ринках. Дуже вагомою є роль держави в питанні зовнішньої політики, її представницька функція для просування своїх товарів та послуг. У цьому сенсі Україна пасе задніх: це я можу сказати зі свого досвіду», – заявив бізнесмен в інтерв’ю «Українському тижню».

«Візьмемо, наприклад, Грузію. За короткий період після воєнної агресії Росії вони залучили близько $4,5 млрд грантів від Європейського Союзу. Їхні емісари були і в Європі, і в Азії, Японії та Кореї. Це дало поштовх для розвитку цій невеликій території. Мають бути люди, які представляють інтереси бізнесу за кордоном і допомагають великим світовим гравцям заходити на наші ринки. В цьому я і бачу основне завдання уряду», – вважає Олег Бахматюк.

На його думку, виконавчий орган влади має в першу чергу розробити стратегію розвитку економіки. «Він має розуміти, яким є наше місце в світі, куди ми хочемо рухатися, чи цікаві ми світові. Друге – це механізм підвищення доходів населення. Ці два механізми стимулювання економіки уряд повинен задіювати, не провокуючи сильних спалахів інфляції, залагоджуючи переходи та усвідомлюючи, де можна використати інноваційні підходи. Ще одне завдання уряду – це зовнішня політика: ми не можемо жити відокремлено від економічної системи світу. Має бути вибудувана політика комунікації зі світом через економічне зацікавлення — а отже, треба думати, як зробити так, щоб світ зацікавився нами», – заявляє Бахматюк.

Він вважає, що Україна в першу чергу може бути цікавою для країн Близького Сходу й Північної Африки, а також азійським країнам і Океанії. «Саме ці останні, величезні за об’ємами, стануть драйверами світової економіки на найближчі 20–30 років. Від них ми можемо отримати значний фінансовий ресурс на розвиток своїх територій. Тож на цьому етапі нам потрібні люди, які просуватимуть наш продукт», – розповів власник агрохолдингу «Укрлендфармінг».

«Укрлендфармінг» – один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.