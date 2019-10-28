Депутат ОПЗЖ гарантує, що соратники Медведчука та Бойка ніколи не вийдуть на гей-парад

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«Нічого, людям консервативних християнських поглядів є чим відповісти цим адептам «проґресизму», - заявив Волошин, говорячи про Українську школу політичних студій

Депутат Верховної Ради України Олег Волошин (фракція «Опозиційна платформа - За життя») стверджує, що депутатів від ОПЗЖ «не може бути, наприклад, серед учасників Kyiv-Pride».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію про те, що Українська школа політичних студій розпочала парламентську програму, яка «навчає нових топ-політиків» та відбувається за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

«Не так давно ми наполегливо сперечалися з директором Фонду Відродження (Джорджа Сороса) в Україні Олександром Сушком про реальні межі впливу міжнародного фінансиста на формування політичного порядку країни. І ось очевидна демонстрація цього впливу. Звичайно, Сорос і його близькі помічники не дзвонять законодавцям, щоб проводити певні законопроекти і пропагувати ліво-ліберальні цінності. Вони просто виховують групи впливу всередині парламенту на додачу до тих, що вирощені в грантових організаціях. Самі тут зізналися, що в 2014 створили так знаменитих «єврооптимістів». прайд Тепер ось взялися за нову поросль. Показово, що депутатів від «Опозиційної платформи - За життя» в цьому проекті немає. І бути не може. Як їх не може бути, наприклад, серед учасників Kyiv-Pride», - зауважив Волошин.

«Нічого, людям консервативних християнських поглядів є чим відповісти цим адептам «проґресизму». І це буде теж міжфракційний проект. І теж у взаємодії з впливовими колами в ЄС і США, але тільки тими, які стоять на позиціях здорового глузду. Саме це, а не відношення до Росії або НАТО, буде головною лінією розколу в Раді в найближчі роки. Просто поки це ще далеко не всім очевидно», - додав нардеп.

До слова, народний депутат «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич заявив, що 16 січня 2014 року не знав, що голосує за «диктаторські закони».