Актора Кевіна Спейсі знову звинуватили в домаганнях
Позов подали до Верховного суду штату Манхеттен
Проти американського актора Кевіна Спейсі висунули нові звинувачення в сексуальних домаганнях. Про це пише The Guardian.
Звинувачення висунули двоє акторів — Ентоні Репп і ще одна неназвана особа. Спейсі звинувачують в сексуальних домаганнях в 1980-х роках, коли позивачі були підлітками.
У позові Репп докладно розповів про те, як Спейсі зробив йому пропозицію сексуального характеру, коли Репп відвідав вечірку в підлітковому віці.
Інший позивач, імʼя якого ховається, сказав, що він познайомився зі Спейсі в підлітковому віці, коли брав уроки акторської майстерності. За його словами, Спейсі кілька разів запрошував його до своєї квартири і вступав з ним у статеві відносини. У скарзі позивач сказав, що Спейсі намагався зґвалтувати його під час свого останнього візиту.
Нагадаємо, американський актор Кевін Спейсі, який після скандалу із сексуальними домаганнями був звільнений з серіалу «Картковий будинок», записав відеозвернення, яке опублікували на Святвечір.
У ньому Спейсі постав в образі відомого свого героя Френка Андервуда. Відео називається Let me be frank (тут гра слів - frank дослівно перекладається як «Дозвольте мені бути відвертим»).
До слова, Кевіну Спейсі висунули обвинувачення в домаганнях.