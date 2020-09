Актора Кевіна Спейсі знову звинуватили в домаганнях



Кевін Спейсі

Позов подали до Верховного суду штату Манхеттен

Проти американського актора Кевіна Спейсі висунули нові звинувачення в сексуальних домаганнях. Про це пише The Guardian.

Звинувачення висунули двоє акторів — Ентоні Репп і ще одна неназвана особа. Спейсі звинувачують в сексуальних домаганнях в 1980-х роках, коли позивачі були підлітками.

У позові Репп докладно розповів про те, як Спейсі зробив йому пропозицію сексуального характеру, коли Репп відвідав вечірку в підлітковому віці.

Інший позивач, імʼя якого ховається, сказав, що він познайомився зі Спейсі в підлітковому віці, коли брав уроки акторської майстерності. За його словами, Спейсі кілька разів запрошував його до своєї квартири і вступав з ним у статеві відносини. У скарзі позивач сказав, що Спейсі намагався зґвалтувати його під час свого останнього візиту.

Нагадаємо, американський актор Кевін Спейсі, який після скандалу із сексуальними домаганнями був звільнений з серіалу «Картковий будинок», записав відеозвернення, яке опублікували на Святвечір.

У ньому Спейсі постав в образі відомого свого героя Френка Андервуда. Відео називається Let me be frank (тут гра слів - frank дослівно перекладається як «Дозвольте мені бути відвертим»).

До слова, Кевіну Спейсі висунули обвинувачення в домаганнях.