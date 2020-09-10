  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Актора Кевіна Спейсі знову звинуватили в домаганнях

    • Розсилка
    Кевін Спейсі - Актора Кевіна Спейсі знову звинуватили в домаганнях
    Кевін Спейсі

    Позов подали до Верховного суду штату Манхеттен

    Проти американського актора Кевіна Спейсі висунули нові звинувачення в сексуальних домаганнях. Про це пише The Guardian.

    Звинувачення висунули двоє акторів — Ентоні Репп і ще одна неназвана особа. Спейсі звинувачують в сексуальних домаганнях в 1980-х роках, коли позивачі були підлітками.

    У позові Репп докладно розповів про те, як Спейсі зробив йому пропозицію сексуального характеру, коли Репп відвідав вечірку в підлітковому віці.

    Інший позивач, імʼя якого ховається, сказав, що він познайомився зі Спейсі в підлітковому віці, коли брав уроки акторської майстерності. За його словами, Спейсі кілька разів запрошував його до своєї квартири і вступав з ним у статеві відносини. У скарзі позивач сказав, що Спейсі намагався зґвалтувати його під час свого останнього візиту.

    Нагадаємо, американський актор Кевін Спейсі, який після скандалу із сексуальними домаганнями був звільнений з серіалу «Картковий будинок», записав відеозвернення, яке опублікували на Святвечір.

    У ньому Спейсі постав в образі відомого свого героя Френка Андервуда. Відео називається Let me be frank (тут гра слів - frank дослівно перекладається як «Дозвольте мені бути відвертим»).

    До слова, Кевіну Спейсі висунули обвинувачення в домаганнях.

    актор будинок час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ