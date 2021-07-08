«Акторська книга». Українці згадують видатного Леся Танюка (фото)

Лесь Танюк про театр знав абсолютно все, був людиною-глибою

Лесь Танюк вів правозахисну діяльність, за що його в 1988 р. звільнили з посади головного режисера Київського молодіжного театру без права на режисуру

8 липня виповнюється 83 роки з дня народження Леся Танюка (1938-2016), видатного українського театрального діяча, режисера, публіциста, політика і театрознавця.

Журналіст та кінокритик Олег Вергеліс написав у Facebook: «Книга Танюка про Мар'яна Крушельницького – для мене особисто – взірець «акторської книги» в українському театрознавстві. Образ Актора і образ Епохи, мікрокосм і макрокосм душі лицедія в Галактиці свого часу», – підкреслив журналіст.

Леонід Танюк народився в с. Жукин на Київщині 8 липня 1938 року, виростав у Луцьку. Під час навчання в Київському театральному інституті ім. Карпенка-Карого (1958-1963) познайомився з дисидентами Іваном Світличним, Аллою Горською, Василем Стусом, В'ячеславом Чорноволом та іншими.

Ставив вистави у театрах Львова, Одеси, Харкова, Москви (ЦДТ, МХАТ, ім. Станіславського, ім. Пушкіна тощо). До Москви Танюк змушений був переїхати через переслідування з боку радянської влади. Вів правозахисну діяльність, за що його в 1988 р. звільнили з посади головного режисера Київського молодіжного театру без права на режисуру.

Лесь Танюк був автором понад 600 публікацій на теми культури, політики, мистецтва, збірників поезій.

Додамо, що 7 липня закриває свій 82-й сезон один із найвпливовіших театрів в Україні – Івано-Франківський Національний академічний театр імені Івана Франка.

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