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    «Акторська книга». Українці згадують видатного Леся Танюка (фото)

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    Лесь Танюк про театр знав абсолютно все, був людиною-глибою - «Акторська книга». Українці згадують видатного Леся Танюка (фото)
    Лесь Танюк про театр знав абсолютно все, був людиною-глибою
    Фото з відкритих джерел

    Лесь Танюк вів правозахисну діяльність, за що його в 1988 р. звільнили з посади головного режисера Київського молодіжного театру без права на режисуру

    8 липня виповнюється 83 роки з дня народження Леся Танюка (1938-2016), видатного українського театрального діяча, режисера, публіциста, політика і театрознавця.

    Журналіст та кінокритик Олег Вергеліс написав у Facebook: «Книга Танюка про Мар'яна Крушельницького – для мене особисто взірець «акторської книги» в українському театрознавстві. Образ Актора і образ Епохи, мікрокосм і макрокосм душі лицедія в Галактиці свого часу», підкреслив журналіст.

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    «Акторська книга». Українці згадують видатного Леся Танюка (фото)
    «Акторська книга». Українці згадують видатного Леся Танюка (фото)
    «Акторська книга». Українці згадують видатного Леся Танюка (фото)
    «Акторська книга». Українці згадують видатного Леся Танюка (фото)

    Леонід Танюк народився в с. Жукин на Київщині 8 липня 1938 року, виростав у Луцьку. Під час навчання в Київському театральному інституті ім. Карпенка-Карого (1958-1963) познайомився з дисидентами Іваном Світличним, Аллою Горською, Василем Стусом, В'ячеславом Чорноволом та іншими.

    Ставив вистави у театрах Львова, Одеси, Харкова, Москви (ЦДТ, МХАТ, ім. Станіславського, ім. Пушкіна тощо). До Москви Танюк змушений був переїхати через переслідування з боку радянської влади. Вів правозахисну діяльність, за що його в 1988 р. звільнили з посади головного режисера Київського молодіжного театру без права на режисуру.

    Лесь Танюк був автором понад 600 публікацій на теми культури, політики, мистецтва, збірників поезій.

    Додамо, що 7 липня закриває свій 82-й сезон один із найвпливовіших театрів в Україні – Івано-Франківський Національний академічний театр імені Івана Франка.

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    Теги: культура театр Україна
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    «Акторська книга». Українці згадують видатного Леся Танюка (фото)