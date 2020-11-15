Поліція зафіксувала майже тисячу порушень карантину за добу

Поліція перевірила понад 17 тисяч суб'єктів господарювання, і зупинила діяльність 1355 закладів, яким заборонено працювати у вихідні дні

Найбільше порушень правоохоронці виявили у Львівській та Дніпропетровській областях

За добу в Україні правоохоронці зафіксували 990 порушень карантину. Найбільше - у Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Національна поліція.

Отже, за добу було складено 990 адміністративних протоколів, а також відкрито дев'ять кримінальних справ за фактом порушення карантину. Із них 390 у Львівській області, 209 - у Дніпропетровській, 128 - в Черкаській, 121 - в Києві, 84 - в Київській області та 74 - в Тернопільській.

Поліція перевірила понад 17 тисяч суб'єктів господарювання, і зупинила діяльність 1355 закладів, яким заборонено працювати у вихідні дні. З них 891 - це заклади торговельного та побутового обслуговування, 416 - громадського харчування, 21 - дискотеки і нічні клуби, 18 - спортивні зали, фітнес-центри та басейни, 6 - ТРЦ, 3 - заклади розміщення осіб (крім готелів).

Нагадаємо, 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.

Ввечері 14 листопада у Києві поліція закрила два ресторани, які порушували карантин. Ресторани приймали відвідувачів всередині закладу, а не «на виніс», як це передбачено карантинними обмеженнями.

Також повідомлялося, що Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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