Російський політолог прогнозує відставку Путіна і повернення Донбасу Україні



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Політолог Станіслав Бєлковський Фото: tut.by

Відомий російський політолог переконаний, що президент РФ збирається йти у відставку, а перед цим поверне назад захоплені Донбас і Придністров'я

Російський політолог Станіслав Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін збирається у відставку, а перед цим кроком нібито поставив мету вивести свої регулярні війська і «іхтамнетов» з молдавського Придністров'я і українського Донбасу,.

«При активному сприянні президента Франції Еммануеля Макрона і пасивного сприяння президента США Дональда Трампа готується пакт між Росією і Заходом. У цьому пакті ряд умов, одна з яких - повернення окремих районів Донецької та Луганської областей України», - зазначив Бєлковський.

За словами політолога, результатом згаданого пакту повинен стати відхід чинного президента РФ у відставку. В такому випадку Путін отримає від західних лідерів гарантії безпеки.

Бєлковський додав, що підтримка Росією так званої «формули Штайнмаєра» - частина плану на шляху примирення Москви із Заходом.

До слова, при правлінні президента Петра Порошенка Бєлковському був заборонений в'їзд в Україну. Після обрання главою України Володимира Зеленського заборона була знята. За словами самого експерта, в цьому йому допомогли люди міністра МВС України Арсена Авакова.

Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Також нагадаємо, що народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Джерело: Діалог