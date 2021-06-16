Байден попередив Путіна про наслідки смерті Навального

Байден заявив, що США будуть піднімати питання прав людини

Наслідки можливої смерті російського опозиціонера Олексія Навального будуть катастрофічними для Росії. Про це президент США Джо Байден попередив російського лідера Володимира Путіна в ході двосторонньої зустрічі глав держав у Женеві. Пряма трансляція виступу Байдена доступна на YouTube-каналі PBS NewsHour.

«Президент США не може не звертати увагу на те, що десь порушуються права людини. Тому ми говоримо про такі справи як справа Навального. Я чітко сказав Путіну-ми і далі піднімати права людини», – заявив Байден.

Він повідомив Путіну, що в разі смерті Навального Росію очікують «спустошливі і руйнівні» наслідки.

«Я чітко сказав йому, що ці наслідки цього (смерть Навального, – ред.) будуть спустошливі і руйнівні для Росії. Знаєте, він обґрунтовує ув'язнення Навального, в той час як він помирає у в'язниці. Я йому сказав, що дуже багато значить, що країна і далі таких ув'язнених (як Навальний – ред.). Тут мова йде про довіру, про довіру до інших країн», – підкреслив він.

При цьому президент США додав, що якщо Росія не буде дотримуватися міжнародних норм, то про іноземні інвестиції можуть забути.

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.