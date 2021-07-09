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    Американці причетні вбивства президента Гаїті

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    Президента Гаїті застрелили - Американці причетні вбивства президента Гаїті
    Президента Гаїті застрелили

    Двоє підозрюваних мають американське походження

    Влада Гаїті затримала двох американців, яких підозрюють у причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Йдеться про американців гаїтянського походження, а один з них – околишній охоронець канадського посольства в Порт-о-Пренсі.

    Тим часом представник Держдепу Нед Прайс відповів, що поки не може ні підтвердити, ні спростувати такі дані.

    Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

    Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

    Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.

    Згодом повідомили, що затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза. Чотирьох найманців вбили під час затримання, двох заарештували. Їх доправили на допит.

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    Теги: аеропорт воєнний стан Гаїті дружина влада час
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    Американці причетні вбивства президента Гаїті