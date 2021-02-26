Шаленими темпами: за 37 днів щеплення від коронавірусу отримали 50 млн американців

Ковід-вакцинація у Сполучених Штатах може завершитися до кінця літа

Американські громадяни отримали вже 50 млн доз вакцини проти Covid-19, і це випереджає графік вакцинації населення на кілька тижнів. Про це заявив президент США Джо Байден.

«Сьогодні я тут, щоб доповісти, що ми вже на півдорозі. П'ятдесят мільйонів щеплень всього за 37 днів відтоді, як я став президентом. Це на кілька тижнів випереджає графік, навіть з урахуванням невдач, з якими ми зіткнулися під час недавніх зимових штормів», - заявив Байден.

Під час вступу на посаду президента Байден визначив мету - вакцинувати 100 млн американців за перші 100 днів. Він зазначив, що «чим більше людей буде вакциновано, тим швидше ми переможемо цю пандемію».

«Ми рухаємося в правильному напрямку, незважаючи на безлад, який ми успадкували від попередньої адміністрації, яка залишила нас без реального плану вакцинації всіх американців», - наголосив президент США.

Проте Байден закликав американців «не розслаблятися».

«Випадки захворювання і госпіталізації можуть поновитися в міру появи нових варіантів. Зараз не час розслаблятися. Ми повинні стежити за своїми руками, триматися на відстані і (...) носити маски», - сказав він.

За даними університету Джонса Гопкінса, США знаходяться на першому місці за кількістю випадків захворювання Covid-19. За час пандемії тут зареєстровано понад 28 млн випадків зараження, померли понад 507 тис. людей.

За офіційними даними населення США складає 328 млн. осіб. Тобто, з такими темпами ковід-вакцинація у Сполучених Штатах може завершитися до кінця літа.

Додамо, що у США перше щеплення від коронавірусу зробили 14 грудня 2020 року. Вакцинація проводиться препаратами Pfizer та Moderna.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася у грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день щеплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації того ж дня стартувала на Київщині та Вінниччині.

25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.