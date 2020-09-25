Київ і чотири області в лідерах за добовим приростом хворих на коронавірус



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Найбільша кількість хворих за добу виявлена в Києві

За останню добу, 24 вересня, найбільша кількість нових випадків Covid-19 зареєстрована у Києві, в Харківській, Тернопільській, Дніпропетровській та Львівській областях. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Найбільша кількість зареєстрованих випадків за останню добу визначено: у місті Київ – 380, у Харківській області – 297 (у тому числі місто Харків – 236), у Тернопільській області – 245, у Дніпропетровській області – 225 та у Львівській області – 215», - сказав він.

Дані з усіх регіонів:

Вінницька область — 5 653 випадки (97);

Волинська область — 7 362 випадки (127);

Дніпропетровська область — 4 917 випадків (225);

Донецька область — 2 851 випадок (84);

Житомирська область — 5 403 випадки (141);

Закарпатська область — 9 490 випадків (74);

Запорізька область — 3 428 випадків (140);

Івано-Франківська область — 13 080 випадків (128);

Кіровоградська область — 1 052 випадки (13);

м. Київ — 21 045 випадків (380);

Київська область — 8 430 випадків (144);

Львівська область — 19 465 випадків (215);

Луганська область — 894 випадки (53);

Миколаївська область — 2 782 випадки (65);

Одеська область — 12 470 випадків (161);

Полтавська область — 1 752 випадки (75);

Рівненська область — 11 774 випадки (153);

Сумська область — 3 474 випадки (122);

Тернопільська область — 12 579 випадків (245);

Харківська область — 16 490 випадків (297);

Херсонська область — 954 випадки (49);

Хмельницька область — 5 361 випадок (176);

Чернівецька область — 13 736 випадків (174);

Черкаська область — 3 459 випадків (104);

Чернігівська область — 3 770 випадків (123).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 191671

Хворіють 102711

Одужали 85133

Померли 3827

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Як повідомлялося, станом на ранок 25 вересня в Україні підтверджено 191671 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 24 вересня зафіксовано ще 3565 хворих на коронавірус.

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