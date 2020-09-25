Київ і чотири області в лідерах за добовим приростом хворих на коронавірус
Найбільша кількість хворих за добу виявлена в Києві
За останню добу, 24 вересня, найбільша кількість нових випадків Covid-19 зареєстрована у Києві, в Харківській, Тернопільській, Дніпропетровській та Львівській областях. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Найбільша кількість зареєстрованих випадків за останню добу визначено: у місті Київ – 380, у Харківській області – 297 (у тому числі місто Харків – 236), у Тернопільській області – 245, у Дніпропетровській області – 225 та у Львівській області – 215», - сказав він.
Дані з усіх регіонів:
- Вінницька область — 5 653 випадки (97);
- Волинська область — 7 362 випадки (127);
- Дніпропетровська область — 4 917 випадків (225);
- Донецька область — 2 851 випадок (84);
- Житомирська область — 5 403 випадки (141);
- Закарпатська область — 9 490 випадків (74);
- Запорізька область — 3 428 випадків (140);
- Івано-Франківська область — 13 080 випадків (128);
- Кіровоградська область — 1 052 випадки (13);
- м. Київ — 21 045 випадків (380);
- Київська область — 8 430 випадків (144);
- Львівська область — 19 465 випадків (215);
- Луганська область — 894 випадки (53);
- Миколаївська область — 2 782 випадки (65);
- Одеська область — 12 470 випадків (161);
- Полтавська область — 1 752 випадки (75);
- Рівненська область — 11 774 випадки (153);
- Сумська область — 3 474 випадки (122);
- Тернопільська область — 12 579 випадків (245);
- Харківська область — 16 490 випадків (297);
- Херсонська область — 954 випадки (49);
- Хмельницька область — 5 361 випадок (176);
- Чернівецька область — 13 736 випадків (174);
- Черкаська область — 3 459 випадків (104);
- Чернігівська область — 3 770 випадків (123).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього191671
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Хворіють102711
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Одужали85133
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Померли3827
Як повідомлялося, станом на ранок 25 вересня в Україні підтверджено 191671 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 24 вересня зафіксовано ще 3565 хворих на коронавірус.