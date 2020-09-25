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    Київ і чотири області в лідерах за добовим приростом хворих на коронавірус

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    Київ і чотири області в лідерах за добовим приростом хворих на коронавірус

    Найбільша кількість хворих за добу виявлена в Києві

    За останню добу, 24 вересня, найбільша кількість нових випадків Covid-19 зареєстрована у Києві, в  Харківській, Тернопільській, Дніпропетровській та Львівській областях. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Найбільша кількість зареєстрованих випадків за останню добу визначено: у місті Київ – 380, у Харківській області – 297 (у тому числі місто Харків – 236), у Тернопільській області – 245, у Дніпропетровській області – 225 та у Львівській області – 215», - сказав він.

    Дані з усіх регіонів:

    • Вінницька область — 5 653 випадки (97);
    • Волинська область — 7 362 випадки (127);
    • Дніпропетровська область — 4 917 випадків (225);
    • Донецька область — 2 851 випадок (84);
    • Житомирська область — 5 403 випадки (141);
    • Закарпатська область — 9 490 випадків (74);
    • Запорізька область — 3 428 випадків (140);
    • Івано-Франківська область — 13 080 випадків (128);
    • Кіровоградська область — 1 052 випадки (13);
    • м. Київ — 21 045 випадків (380);
    • Київська область — 8 430 випадків (144);
    • Львівська область — 19 465 випадків (215);
    • Луганська область — 894 випадки (53);
    • Миколаївська область — 2 782 випадки (65);
    • Одеська область — 12 470 випадків (161);
    • Полтавська область — 1 752 випадки (75);
    • Рівненська область — 11 774 випадки (153);
    • Сумська область — 3 474 випадки (122);
    • Тернопільська область — 12 579 випадків (245);
    • Харківська область — 16 490 випадків (297);
    • Херсонська область — 954 випадки (49);
    • Хмельницька область — 5 361 випадок (176);
    • Чернівецька область — 13 736 випадків (174);
    • Черкаська область — 3 459 випадків (104);
    • Чернігівська область — 3 770 випадків (123).

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      191671
    • Хворіють
      102711
    • Одужали
      85133
    • Померли
      3827

    Як повідомлялося, станом на ранок 25 вересня в Україні підтверджено 191671 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 24 вересня зафіксовано ще 3565 хворих на коронавірус.

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