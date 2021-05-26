Американська поліція заарештувала одіозного Мериліна Менсона

Персона Мериліна Менсона неоднозначна, не вперше підсилюється інтерес до його життя через історії про насильство

Поліція американського штату Нью-Гемпшир заарештувала співака Мериліна Менсона у зв'язку зі звинуваченнями в насильстві. Про це інформує ВВС.

Відомо, що 52-льотного артиста звинувачують у нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді у 2019 році.

У заяві поліцейського управління йдеться про те, що кожне звинувачення тягне за собою можливе тюремне ув'язнення на термін менше ніж рік і штраф у розмірі до 2000 доларів.

У поліції додали, що напади «не носять сексуального характеру».

Сам співак поки не давав публічних коментарів з цього приводу.

Раніше артиста звинувачували в насильстві відомі жінки. Почалося все з того, як актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила свого колишнього коханого в знущаннях і сексуальному насильстві.

Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу музиканта виступили ще чотири жінки-Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла.

Одіозний артист назвав заяви своїх колишніх партнерок спотворенням реальність.

Додамо, що відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в країні-агресорі Росії, зізналася у позашлюбних стосунках – з нинішнім тренером угорського «Ференцвароша» Сергієм Ребровим.