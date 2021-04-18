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    Американські дипломати обговорили поставки зрідженого газу в Україну

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    Американська сторона зацікавлена, щоб Україна залишалась основним транзитером російського газу - Американські дипломати обговорили поставки зрідженого газу в Україну
    Американська сторона зацікавлена, щоб Україна залишалась основним транзитером російського газу
    Ілюстративне фото

    Повірена у справах США назвала «поганою угодою» проєкт «Північний потік – 2»

    Керівництво «Оператора ГТС України» провело зустріч з представниками дипломатичного корпусу США, в ході якої обговорювалось джерела постачання газу до країн ЄС, в тому числі йшлося про поставки газу з LNG-терміналів.

    Про це директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон написав на своїй сторінці у Facebook.

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    «Не оминули в розмові й нові потенційні можливості та проекти, зокрема, транспортування природного газу з LNG-терміналів», – повідомив він.

    За його словами, США були й залишаються послідовним партнером у боротьбі за енергетичну безпеку України. На думку Макогона, це вкрай важливо для того, щоб Україна зберегла за собою статус основного транзитера російського газу в Європу.

    У свою чергу тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін ще раз підтвердила в розмові з представниками «Оператора ГТС України», що «Північний потік – 2» – погана угода», написав він.

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    Під час зустрічі обговорювалося «забезпечення різних джерел постачання газу в ЄС та Україну», йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

    Нагадаємо, Україна, Польща і США 2019 році підписали меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності України буде налагодження поставок зрідженого газу через Польщу. Для цього побудований спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи.

    Також зазначимо, що 1 січня 2021 року Хорватія почала використовувати термінал з прийому скрапленого природного газу з США, таким чином вдаривши по газовому монополізму Росії в Південній Європі.

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    Теги: ЄС Польща США Меморандум Хорватія Україна ГТС
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