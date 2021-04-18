Американські дипломати обговорили поставки зрідженого газу в Україну

Повірена у справах США назвала «поганою угодою» проєкт «Північний потік – 2»

Керівництво «Оператора ГТС України» провело зустріч з представниками дипломатичного корпусу США, в ході якої обговорювалось джерела постачання газу до країн ЄС, в тому числі йшлося про поставки газу з LNG-терміналів.

Про це директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон написав на своїй сторінці у Facebook.

«Не оминули в розмові й нові потенційні можливості та проекти, зокрема, транспортування природного газу з LNG-терміналів», – повідомив він.

За його словами, США були й залишаються послідовним партнером у боротьбі за енергетичну безпеку України. На думку Макогона, це вкрай важливо для того, щоб Україна зберегла за собою статус основного транзитера російського газу в Європу.

У свою чергу тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін ще раз підтвердила в розмові з представниками «Оператора ГТС України», що «Північний потік – 2» – погана угода», написав він.

Під час зустрічі обговорювалося «забезпечення різних джерел постачання газу в ЄС та Україну», йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

Нагадаємо, Україна, Польща і США 2019 році підписали меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності України буде налагодження поставок зрідженого газу через Польщу. Для цього побудований спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи.

Також зазначимо, що 1 січня 2021 року Хорватія почала використовувати термінал з прийому скрапленого природного газу з США, таким чином вдаривши по газовому монополізму Росії в Південній Європі.