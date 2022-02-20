Сьогодні жодного ударного угрупування РФ на кордоні немає – Резніков

Міністр оборони заспокоює, що нема причин говорити про напад

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що недоречно говорити про повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації протягом найближчих днів. Агресор не сформував ударні угрупування. Про це він сказав у ефірі «ТСН.Тиждень».

«Сьогодні, станом на цю годину, ударного угрупування з боку РФ в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що буде завтра чи післязавтра напад, на мій погляд, недоречно», – Резніков.

Напередодні Резніков заявив, що Безкарно обстрілювати себе не дозволимо.

«Збройним Силам України надані усі необхідні накази щодо дій у разі небезпеки для наших бійців і цивільних громадян. Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти», – запевнив міністр.

Нагадаємо, від початку доби російські найманці 46 разів порушили «тишу». Як відомо, бойовики розташовують артилерію серед житлових будинків – Міноборони.

Раніше експерт оцінив, наскільки Україна готова до атаки з повітря.

Тим часом Путін вже прийняв рішення щодо України – Блінкен.

Сьогодні стало відомо, про що домовилися Макрон і Путін.

До слова, прессекретар Путіна насмішив увесь світ: Росія «ніколи ні на кого не нападала».

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