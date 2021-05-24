США закликали режим Лукашенка негайно звільнити опозиційного журналіста

Штати підтримують якнайшвидше засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду подій з літаком Ryanair

Держдепартамент США висловив стурбованість з приводу затримання в Мінську засновника опозиційного пабліку Nexta Романа Протасевича і вимагає негайно його звільнити.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

«США рішуче засуджують вимушене перенаправлення рейсу між двома державами-членами ЄС та подальше зняття з борта і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення», – йдеться в повідомленні.

У Держдепі підкреслили, що «цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, в тому числі громадян США».

Також у відомстві заявили, що причетність білоруських служб безпеки і використанні білоруських військових літаків для супроводу літака Ryanair «викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування».

«Ми тісно координуємо нашу реакцію з нашими партнерами, включаючи ЄС, а також офіційних осіб Литви та Греції. З огляду на ознаки того, що вимушена посадка була заснована на помилкових приводах, ми підтримуємо якнайшвидше засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій», — йдеться в повідомленні.

У США зазначили, що незалежні ЗМІ є важливою опорою верховенства закону і життєво важливим компонентом демократичного суспільства. Тому США засуджують довільні затримання журналістів режимом Лукашенка.

Важливо вказати, що Ryanair у заяві про посадку літака у Мінську не згадала про винищувач та Протасевича.

Попри це, лідери ЄС сьогодні обговорять «наслідки» для Білорусі через інцидент з літаком.