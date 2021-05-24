США закликали режим Лукашенка негайно звільнити опозиційного журналіста
Штати підтримують якнайшвидше засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду подій з літаком Ryanair
Держдепартамент США висловив стурбованість з приводу затримання в Мінську засновника опозиційного пабліку Nexta Романа Протасевича і вимагає негайно його звільнити.
Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.
«США рішуче засуджують вимушене перенаправлення рейсу між двома державами-членами ЄС та подальше зняття з борта і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення», – йдеться в повідомленні.
У Держдепі підкреслили, що «цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, в тому числі громадян США».
Також у відомстві заявили, що причетність білоруських служб безпеки і використанні білоруських військових літаків для супроводу літака Ryanair «викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування».
«Ми тісно координуємо нашу реакцію з нашими партнерами, включаючи ЄС, а також офіційних осіб Литви та Греції. З огляду на ознаки того, що вимушена посадка була заснована на помилкових приводах, ми підтримуємо якнайшвидше засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій», — йдеться в повідомленні.
У США зазначили, що незалежні ЗМІ є важливою опорою верховенства закону і життєво важливим компонентом демократичного суспільства. Тому США засуджують довільні затримання журналістів режимом Лукашенка.
Важливо вказати, що Ryanair у заяві про посадку літака у Мінську не згадала про винищувач та Протасевича.
Попри це, лідери ЄС сьогодні обговорять «наслідки» для Білорусі через інцидент з літаком.
Як відомо, Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича. А генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську.
У неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.
Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.
При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.
Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.
Також нардеп Ілля Кива привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання Протасевича.