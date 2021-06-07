Американську письменницю заблокували в Twitter через заяви про Covid-19

Вульф вдалася до провокацій у своїх заявах про коронавірус

Скандальна письменниця стала відомою завдяки своїй феміністській книзі «Міф про красу»

Twitter заблокував обліковий запис американської письменниці та активістки Наомі Вульф після серії постів про небезпеку щеплень проти COVID-19. Про це інформує BBC.

Відомо, що Вульф стверджувала, що вакцини – це «платформа програмного забезпечення, яка підтримує завантаження», а в іншому порівняла головного радника з COVID-19 в США Ентоні Фаучі з Сатаною, який має 140 тисяч послідовників.

Нещодавно жінка написала, що сечу і фекалії людей, які отримали вакцину, необхідно відокремлювати від загальних каналізаційних стоків, бо, мовляв, вони можуть вплинути на людей, які не робили щеплення.

Пані Вульф стверджувала, що бачила дітей з обвислими щелепами й абсолютно нерухомими м’язами обличчя, коли вони знімають маски.

В одному з постів вона опублікувала фото американської порнозірки, в образі лікаря з неправдивою цитатою зверху.

Скандальна письменниця стала відомою завдяки своїй феміністській книзі «Міф про красу».

Додамо, що переможцем міжнародної Букерівської премії 2021 року став французький письменник Девід Діоп з книгою «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»). Про це повідомляється на сайті премії.

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