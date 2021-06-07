Американську письменницю заблокували в Twitter через заяви про Covid-19
Скандальна письменниця стала відомою завдяки своїй феміністській книзі «Міф про красу»
Twitter заблокував обліковий запис американської письменниці та активістки Наомі Вульф після серії постів про небезпеку щеплень проти COVID-19. Про це інформує BBC.
Відомо, що Вульф стверджувала, що вакцини – це «платформа програмного забезпечення, яка підтримує завантаження», а в іншому порівняла головного радника з COVID-19 в США Ентоні Фаучі з Сатаною, який має 140 тисяч послідовників.
Нещодавно жінка написала, що сечу і фекалії людей, які отримали вакцину, необхідно відокремлювати від загальних каналізаційних стоків, бо, мовляв, вони можуть вплинути на людей, які не робили щеплення.
Пані Вульф стверджувала, що бачила дітей з обвислими щелепами й абсолютно нерухомими м’язами обличчя, коли вони знімають маски.
В одному з постів вона опублікувала фото американської порнозірки, в образі лікаря з неправдивою цитатою зверху.
Скандальна письменниця стала відомою завдяки своїй феміністській книзі «Міф про красу».
Додамо, що переможцем міжнародної Букерівської премії 2021 року став французький письменник Девід Діоп з книгою «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»). Про це повідомляється на сайті премії.