У Британії оголосили лауреата міжнародної Букерівської премії

Приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів буде розділений між автором Девідом Діопом та перекладачем Анною Мошовакіс

Переможцем міжнародної Букерівської премії 2021 року став французький письменник Девід Діоп з книгою «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»). Про це повідомляється на сайті премії.

До короткого списку премії також увійшли:

Маріана Енрікес «Небезпека куріння в ліжку» («The Dangers of Smoking in Bed»);

Бенджамін Лабатут «Коли ми перестаємо розуміти світ» («When We Cease to Understand the World»);

Ольга Равн «Співробітники» («The Employees»);

Марія Степанова «На згадку про пам’ять» («In Memory of Memory»);

Ерік Вуйяр «Війна бідних» («The War of the Poor»).

Як зазначається, приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів буде розділений між автором та перекладачем Анною Мошовакіс.

Давід Діоп - перший французький автор, який отримає міжнародну Букерівську премію.

Девід Діоп народився у Парижі у 1966 році, але виріс у Сенегалі. Зараз він живе у Франції, де викладає літературу XVIII століття в Університеті По. «Вночі вся кров чорна» – другий роман автора. Його вже перекладено 13 мовами.

«У [романі] «Вночі вся кров чорна» змальована маловідома історія сенегальців, які боролися за Францію на Західному фронті під час Першої світової війни. Альфа Ндіає та Мадемба Діоп – двоє з багатьох сенегальців, які воювали під час війни під французьким прапором. Кожен раз, коли капітан Арман дає свисток, вони вибираються з окопів, щоб атакувати блакитноокого ворога. Але одного разу Мадембу смертельно поранено, і без свого друга, свого більше ніж брата, Альфа залишається сам серед жорстоких окопів, далеко від усього, що він знає і цінує. Він кидається у бій з новою силою, але незабаром починає лякати навіть своїх товаришів по зброї», – мовиться в описі книжки на сайті Букерівської премії.

Минулого року переможцем міжнародного «Букера» стала голландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд з романом «Вечірній дискомфорт». У «Вечірньому дискомфорті» йдеться про історію фермерської сім'ї християн-консерваторів, розділеної горем. Брат головної героїні помирає, провалившись під лід; інший брат починає жорстоко поводитися щодо тварин; худобу на фермі вражає ящур; батьки стають ще більш консервативними. Головна героїня намагається відновити сім'ю, але вона від того ще більше розколюється.

Міжнародну Букерівську премію створили у 2005 році як додаток до Букерівської премії. До 2015 року її вручали раз на два роки авторам, які писали будь-якою мовою, за наявності англійського перекладу їхніх книг, однак з 2016 року нагороду вручають щорічно за твір, перекладений англійською і виданий у Великій Британії.