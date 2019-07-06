Амстердам відмовився проводити «Євробачення» в 2020 році



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Переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів

Раніше приймати у себе конкурс в наступному році відмовилися міста Гаага і Бреда

Амстердам відмовився в 2020 році приймати міжнародний музичний конкурс «Євробачення», оскільки у місті не знайшлося відповідного концертного залу.

Про це повідомляє видання NL Times із посиланням на лист очільниці столиці Нідерландів Фемке Халсеми.

Вона пояснила, що концертний зал Ziggo Dome вже заброньовано на час проведення конкурсу. Скасувати ці домовленості вони не можуть.

Влада намагалася знайти інше місце, але зали RAI і Johan Cruijff виявилися також зайняті, а AFAS Live занадто маленький. Була пропозиція провести «Євробачення» «в істинному фестивальному стилі» під відкритим небом, але концепція здалася занадто складною для реалізації.

«Однак у ході розробки цієї концепції стало ясно, що це занадто складно і таїть в собі занадто багато невизначеностей, щоб стати повноцінною альтернативою Ziggo Dome», — сказала Халсема.

Раніше приймати у себе конкурс в наступному році відмовилися міста Гаага і Бреда. У боротьбі за проведення заходу продовжують брати участь п'ять міст: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем і Маастрихт. Остаточне рішення про місце проведення «Євробачення» візьмуть в серпні.

Євробачення-2020 пройде в Нідерландах.

Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.

Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.