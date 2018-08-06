Аномальна спека призвела до масової загибелі риб в Німеччині



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У Гамбурзі з навколишніх водойм виловили п’ять тонн мертвої риби

Спекотна погода, що встановилася в Європі, призвела до масової загибелі риби в річках Німеччини.

Про це повідомляє 24news.

Спека стала причиною зниження рівня кисню у воді, який загрожує фауні. У Гамбурзі з навколишніх водойм виловили п’ять тонн мертвої риби, про аналогічні випадки заявляють також представники Нижньої Саксонії.

Як заявив представник екологічного відомства Гамбурга Бйорн Марцан, в останні кілька днів повідомлення про мертву рибу не надходять, що може пояснюватися або тим, що вона загинула і лежить на дні, або тим, що вона намагається піти в інші, більш глибокі водойми. Але при цьому в місті очікують загострення ситуації.

За даними агентства, в Берліні ситуація більш спокійна, хоча там теж не виключають її погіршення. Тому в місті запустили спеціальне судно з системою аерації, яке плаває по декількох каналах і забезпечує насичення води киснем.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.