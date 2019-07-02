Прогноз погоди на вівторок: дощі з грозами та спека до +39



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Найспекотніше сьогодні буде у південній частині України, повітря місцями прогріється до +37-39°

У вівторок, 2 липня на переважній частині території України очікуються короткочасні дощі, вранці та вдень гроза, подекуди шквали 15-20 м/с.

Про це йдеться прогнозі Укргідрометцентру.

«2 липня мінлива хмарність. Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім півдня, короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, в західних областях місцями значні дощі, град. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с», - зазначається у повідомленні.

За інформацією синоптиків, температура цієї ночі становити 17-22°, вдень у північних та західних областях 24-29°, на решті території 30-35°, у південній частині місцями 37-39°.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вночі місцями, вранці та вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Вітер 7-12 м/с, температура вночі 20-22°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що погода в Україні 2 липня погіршиться: очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози.

Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, у червні у Києві було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.