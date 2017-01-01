Антикорупційна прокуратура не пустила Розенблата на новорічні свята в Німеччину

Розенблат звернувся до САП для отримання дозволу, але отримав відмову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відмовила депутату Верховної Ради Бориславу Розенблату у виїзді на новорічні свята в Німеччину. Про це з посиланням на джерело в САП повідомляють «Українські Новини». За словами джерела, Розенблат звернувся до САП для отримання дозволу, але отримав відмову. Раніше ЗМІ повідомили,



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Нардеп Борислав Розенблат

Розенблат звернувся до САП для отримання дозволу, але отримав відмову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відмовила депутату Верховної Ради Бориславу Розенблату у виїзді на новорічні свята в Німеччину.

Про це з посиланням на джерело в САП повідомляють «Українські Новини».

За словами джерела, Розенблат звернувся до САП для отримання дозволу, але отримав відмову.

Раніше ЗМІ повідомили, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру провести новорічні та різдвяні свята в Італії.

Як відомо, Борислав Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». В його діях ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму $280 тис. Депутата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та вчинення інших дій, пов'язаних з видобуванням бурштину в інтересах компанії-нерезидента.

20 жовтня суд зобов’язав Розенблата носити електронний браслет.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура припустила, що підозрюваний у хабарництві депутат Верховної Ради Борислав Розенблат після закінчення терміну дії запобіжного заходу може втекти за кордон.

14 грудня Солом'янський районний суд Києва скасував зобов'язання для Розенблата не виїжджати за межі Києва і Житомира без дозволу. Але рішення про запобіжний захід у вигляді електронного браслету залишив у силі.

Розенблат уже позивається до НАБУ та САП.

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