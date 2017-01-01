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    ЗМІ: сину Авакова дозволили виїхати в Італію до середини січня

    За інформацією ЗМІ, Олександр Аваков має намір перебувати в Італії до 14 січня 2018 року
    Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру провести новорічні та різдвяні свята в Італії. Про це «Українським новинам» повідомило джерело в НАБУ. За словами джерела, 21 грудня Олександр Аваков повідомив, що запланував виїзд в Італію,
    • Сьогодні, 00:24
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    Олександр Аваков
    Фото: Уніан
    Олександр Аваков

    За інформацією ЗМІ, Олександр Аваков має намір перебувати в Італії до 14 січня 2018 року

    Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру провести новорічні та різдвяні свята в Італії.

    Про це «Українським новинам» повідомило джерело в НАБУ.

    За словами джерела, 21 грудня Олександр Аваков повідомив, що запланував виїзд в Італію, а САП і НАБУ не були проти цього.

    Олександр Аваков має намір перебувати в Італії до 14 січня 2018 року.

    Як відомо, міністр внутрішнх справ Арсен Аваков проводить відпустку в засніжених горах Італії.

    26 грудня Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт Олександру Авакову і зняти з нього електронний браслет.

    Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів. 

    Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря  та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина

    8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.

    Повідомлялося, що Олександр Аваков здав на зберігання до Міграційної служби свій внутрішній та закордонний паспорти.

    У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків». 

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