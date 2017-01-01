ЗМІ: сину Авакова дозволили виїхати в Італію до середини січня
- Сьогодні, 00:24
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За інформацією ЗМІ, Олександр Аваков має намір перебувати в Італії до 14 січня 2018 року
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру провести новорічні та різдвяні свята в Італії.
Про це «Українським новинам» повідомило джерело в НАБУ.
За словами джерела, 21 грудня Олександр Аваков повідомив, що запланував виїзд в Італію, а САП і НАБУ не були проти цього.
Олександр Аваков має намір перебувати в Італії до 14 січня 2018 року.
Як відомо, міністр внутрішнх справ Арсен Аваков проводить відпустку в засніжених горах Італії.
26 грудня Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт Олександру Авакову і зняти з нього електронний браслет.
Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів.
Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.
8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.
Повідомлялося, що Олександр Аваков здав на зберігання до Міграційної служби свій внутрішній та закордонний паспорти.
У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків».
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