ЦВК зобов'язала комісію 87 округу скласти докладний протокол за підсумками голосування

ЦВК оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення

У ЦВК наголосили, що поки не можуть визначити результати виборів у 87 окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) зобов'язала ОВК №87 скласти докладний протокол за підсумками голосування. Про це повідомила пресслужба ЦВК в Facebook за підсумками засідання.

Відзначається, що ЦВК поки не може визначити результати виборів в 87 окрузі через оскарження результатів виборів в судах.

«В даний час в судах ще знаходяться апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції по трьох справах. Результати їх розгляду повинні завтра, 13 квітня», – уточнили в комісії.

Глава ЦВК Олег Діденко зазначив, що з виборами в Івано-Франківській області склалися дві ситуації. Суд відзначив рішення про перерахунок голосів. Отже, окружна комісія повинна взяти за основу первинний протокол дільничної комісії і вести його дані в уточнений протокол.

Крім того, через визнання недійсним голосування на окремих виборчих дільницях ЦВК повинна скласти протокол про перерахунок та внести ці дані в уточнений протокол.

«Сподіваюся, що окружна виборча комісія виконає вимоги закону про встановлення достовірних результатів голосування, які максимально точно відображають волевиявлення виборців, а також в повній мірі враховують рішення судів», – додав глава ЦВК.

На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка. Він судитиметься через перерахунок голосів.

Центральна виборча комісія 6 квітня повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.