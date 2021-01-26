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    Україна відмовилась від будівництва складів для зберігання ковід-вакцин

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    Зберігати вакцини треба у дуже низьких температурах&nbsp; - Україна відмовилась від будівництва складів для зберігання ковід-вакцин
    Зберігати вакцини треба у дуже низьких температурах 
    Фото з відкритих джерел

    Глава уряду пояснив, як і де в Україні зберігатимуться вакцини від коронавірусу

    Зберіганням та транспортуванням вакцин проти коронавірусу в Україні займатиметься приватні компанії.

    Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді.

    «Уряд продовжує готувати медичну систему для швидкого розгортання кампанії з вакцинації. В першу чергу це стосується логістичної складової – формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення та інші моменти. Визначені відповідальні на місцях – процес координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я. Держава готова до отримання вакцин», - зазначив Шмигаль.

    Він також зазначив, що уряд також провів підготовку логістика для безпечного зберігання і транспортування вакцин.

    «Є повні розрахунки щодо оновлення холодового ланцюга, сформовано потребу у холодильниках, термобоксах, інструментах контролю дотримання температури», - сказав Шмигаль.

    Він також пояснив, чому залучатимуться приватні компанії до зберігання та транспортування вакцин.

    «Україна має можливість зберігання та транспортування вакцини до пунктів щеплення вакцини, яку треба зберігати при температурі -80 градусів. Для цього у першу чергу будуть залучатися приватні фармацевтичні логістичні компанії.

    І відповідь на питання, чому в Україні не побудувати склади для зберігання вакцин із наднизькими температурами, така: для держави це тимчасові потреби одноразове партнерство держави і бізнесу тут набагато вигідніше і доречніше», – пояснив прем'єр.

    Він додав, що для транспортування і зберігання вакцин з холодовим ланцюгом 2-8 градусів абсолютно достатньо наявних у держави ресурсів.

     Читайте також: Терміновий закон про вакцини, останній шанс Вітренка, реформа СБУ. Чим займеться Рада після канікул
    Теги: медицина щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати уряд Денис Шмигаль
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