Україна відмовилась від будівництва складів для зберігання ковід-вакцин

Зберігати вакцини треба у дуже низьких температурах

Глава уряду пояснив, як і де в Україні зберігатимуться вакцини від коронавірусу

Зберіганням та транспортуванням вакцин проти коронавірусу в Україні займатиметься приватні компанії.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді.

«Уряд продовжує готувати медичну систему для швидкого розгортання кампанії з вакцинації. В першу чергу це стосується логістичної складової – формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення та інші моменти. Визначені відповідальні на місцях – процес координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я. Держава готова до отримання вакцин», - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що уряд також провів підготовку логістика для безпечного зберігання і транспортування вакцин.

«Є повні розрахунки щодо оновлення холодового ланцюга, сформовано потребу у холодильниках, термобоксах, інструментах контролю дотримання температури», - сказав Шмигаль.

Він також пояснив, чому залучатимуться приватні компанії до зберігання та транспортування вакцин.

«Україна має можливість зберігання та транспортування вакцини до пунктів щеплення вакцини, яку треба зберігати при температурі -80 градусів. Для цього у першу чергу будуть залучатися приватні фармацевтичні логістичні компанії.

І відповідь на питання, чому в Україні не побудувати склади для зберігання вакцин із наднизькими температурами, така: для держави це тимчасові потреби одноразове партнерство держави і бізнесу тут набагато вигідніше і доречніше», – пояснив прем'єр.

Він додав, що для транспортування і зберігання вакцин з холодовим ланцюгом 2-8 градусів абсолютно достатньо наявних у держави ресурсів.