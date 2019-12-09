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    Антимонопольний комітет оштрафував Асоціацію морських портів на 5,5 мільйонів

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    Антимонопольний комітет оштрафував Асоціацію морських портів на 5,5 мільйонів

    В Антимонопольному комітеті стверджують, що морські порти стягували з суден додаткові кошти

    Антимонопольний комітет визнав неправомірним стягнення додаткових коштів з суден Адміністрацією морських портів України та наклав штраф у розмірі 5,5 мільйонів гривень.

    Про це у Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

    За його словами, АМПУ у 2017-2018 роках стягувала з суден, які заходили в порти України, окрім корабельного збору, такі додаткові кошти: за послуги з оформлення приходу суден в порт, за послуги з оформлення виходу суден з порту, за послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

    «Антимонопольний комітет встановив, що ці додаткові збори насправді входили в корабельний збір, а у ДП «АМПУ» були відсутні підстави для стягнення таких коштів.

    Рішенням адміністративної колегії АМКУ згадані дії Адміністрації морських портів України визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем. НА ДП «АМПУ» накладено штраф у розмірі 5,5 млн. грн», - підкреслив Терентьєв.

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