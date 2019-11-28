В одеському порту пришвартувався корвет ВМС Франції



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Одеський порт зустрів корвет Commandant Birot густим туманом

Корвет Commandant Birot був прийнятий на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році

У четвер, 28 листопада до порту Одеси зайшов корвет ВМС Франції Commandant Birot. Мета візиту - підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеці на морі, передає пресслужба Міноборони України.

«Корабель відноситься до класу легких корветів. Його довжина 80 метрів, ширина 10, осадка 5,6, а водотоннажність корабля 1350 тон. Швидкість він розвиває до 24 вузлів, а максимальна дальність плавання 4 500 миль. Екіпаж складають 90 осіб. Корвет Commandant Birot був прийнятий на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році», - йдеться у повідомленні.

Місце його постійного базування — військово-морська база в Тулоні. Основні завдання ‒ це підтримка стратегічних підводних сил, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

Нагадаємо, що 30 жовтня Одеський порт прийняв океанський лайнерAmera. Минулого разу іноземний лайнер заходив до Одеси в червні 2017 року. Це було невелике експедиційне судно IslandSky. В останні три роки Одесу відвідували тільки українські круїзні судна.