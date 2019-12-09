У Києві вже з’явилися нелегальні точки продажу ялинок (фото)



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Лісових красунь незаконно продають на вулиці Щусєва Фото: Вечірній Київ

Стихійні ринки з'явилися поблизу станцій метро

До Дня святого Миколая і Нового року у Києві спритні торговці організовують стихійні ринки.

Так, на столичному масиві Сирець ділки займаються нелегальним продажем ялинок і сосен.

Лісових красунь «прописали» на вулиці Щусєва: біля колишнього кінотеатру Гагаріна та станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Зрізані ялинки та сосни коштують від 200 грн до 3000 грн (залежно від пишності, висоти і форми).

Зі стихійними ринками мають боротися представники Держлісагентства, які повинні організовувати рейди спільно з працівниками Нацполіції та Держекоінспекції.

Як повідомлялося, «Київзеленбуд» розпочав кампанію попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року.

Так, на території лісопаркових господарств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», особливу увагу приділятимуть охороні хвойних насаджень молодшого класу віку, які примикають до автодоріг і залізничних шляхів. Передбачені спільні рейди та патрулювання із залученням працівників державної екологічної інспекції та посадовців патрульної поліції.

Крім того, з метою збереження хвойних красунь від варварського ламання та викрадення з парків, скверів та інших зелених зон Києва, комунальники оброблятимуть дерева спеціальними речовинами, які в теплому приміщенні «розкриваються» різким неприємним запахом, здатним зіпсувати будь-яке свято.

відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, лісопорушники сплачують штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1020 грн), а посадові особи - від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподаткованих мінімумів (2550-5100 грн).

Нагадаємо, що законно придбати новорічні дерева можна у комунальні лісгоспах за адресами: