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    У Києві вже з’явилися нелегальні точки продажу ялинок (фото)

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    <span lang="UK">Лісових красунь незаконно продають на вулиці Щусєва</span> - У Києві вже з’явилися нелегальні точки продажу ялинок (фото)
    Лісових красунь незаконно продають на вулиці Щусєва
    Фото: Вечірній Київ

    Стихійні ринки з'явилися поблизу станцій метро

    До Дня святого Миколая і Нового року у Києві спритні торговці організовують стихійні ринки.

    Так, на столичному масиві Сирець ділки займаються нелегальним продажем ялинок і сосен.

    Лісових красунь «прописали» на вулиці Щусєва: біля колишнього кінотеатру Гагаріна та станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Зрізані ялинки та сосни коштують від 200 грн до 3000 грн (залежно від пишності, висоти і форми).

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    У Києві вже з’явилися нелегальні точки продажу ялинок (фото)
    У Києві вже з’явилися нелегальні точки продажу ялинок (фото)
    У Києві вже з’явилися нелегальні точки продажу ялинок (фото)
    Фото: Вечірній Київ

    Зі стихійними ринками мають боротися представники Держлісагентства, які повинні організовувати рейди спільно з працівниками Нацполіції та Держекоінспекції.

    Як повідомлялося, «Київзеленбуд» розпочав кампанію попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року.

    Так, на території лісопаркових господарств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», особливу увагу приділятимуть охороні хвойних насаджень молодшого класу віку, які примикають до автодоріг і залізничних шляхів. Передбачені спільні рейди та патрулювання із залученням працівників державної екологічної інспекції та посадовців патрульної поліції. 

    Крім того, з метою збереження хвойних красунь від варварського ламання та викрадення з парків, скверів та інших зелених зон Києва, комунальники оброблятимуть дерева спеціальними речовинами, які в теплому приміщенні «розкриваються» різким неприємним запахом, здатним зіпсувати будь-яке свято.

    відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, лісопорушники сплачують штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1020 грн), а посадові особи - від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподаткованих мінімумів (2550-5100 грн).

    Нагадаємо, що законно придбати новорічні дерева можна у комунальні лісгоспах за адресами:

    • вулиця Святошинська, 24 (КП «Святошинське ЛПГ»)
    • вул. Опришківська, 35 (КП «Дарницьке ЛПГ»).

     

    Київ торгівля штраф ялинка Київзеленбуд
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