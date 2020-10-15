Інвестори «Аркади» виходять на протест: Кличко заявляє про провокацію



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Мер Києва Віталій Кличко заспокоїв інвесторів «Аркади»

Кличко закликав людей не піддаватися на чиїсь політичні ігри

На сьогодні триває аудит усіх будівництв об’єктів «Аркади». Здійснює його компанія «Київміськбуд». Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

«Завтра інвестори «Аркади» вийдуть на мітинг і збираються перекривати Хрещатик, бо не вірять, що після виборів їх проблемою хтось опікуватиметься. Ще раз підкреслю: вибори тут ні до чого. Сьогодні триває аудит усіх будівництв «Аркади». Здійснює його компанія «Київміськбуд». Завершити аудит планують уже в листопаді цього року. І після цього буде визначений алгоритм, за яким будуть добудовані житлові комплекси «Аркади», - повідомив мер.

«Тому, підігрівання настроїв інвесторів і підбурювання їх до протестів – це провокація. Закликаю людей не піддаватися на чиїсь політичні ігри», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив ліквідувати банк «Аркада».

На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

«Київміськбуд» здійснює аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.

Днями компанія «Київміськбуд» заявила, що інформація, поширена деякими ЗМІ щодо нібито результатів аудиту об’єктів банку «Аркада», згідно з яким на добудову не вистачає 7 млрд грн, не відповідає дійсності.

Остаточна інформація щодо результатів аудиту об’єктів «Аркади» буде оприлюднена «Київміськбудом» у листопаді.