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    Весілля закінчилось розгоном та пораненими. Ізраїль жорстко карає порушників карантину (фото, відео)

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    <span>Затримання на весіллі в&nbsp;</span><span class="hiddenSpellError">Гиват-Зєев</span> - Весілля закінчилось розгоном та пораненими. Ізраїль жорстко карає порушників карантину (фото, відео)
    Затримання на весіллі в Гиват-Зєев

    У будинку знаходилося близько ста осіб. Поліція стверджує, що гості напали на оперативників

    Поліція виявила і припинила весільну церемонію в селищі Гиват-Зєев недалеко від Єрусалима, в якій брали участь близько ста осіб. У середу, 14 жовтня, на місце проведення свята прибули співробітники поліції і підрозділ прикордонної служби. Власниця будинку, де проходило одруження, оштрафована на 5000 шекелів. Кілька гостей почали кидати в оперативників пляшки і тарілки. Один поліцейський і один із запрошених отримали легкі травми.

    У поліції заявили, що патрульні прибули на місце після отримання телефонних повідомлень від стурбованих жителів району. У будинку і у дворі було кілька десятків людей, приписи МОЗ та карантинні обмеження грубо порушувалися.

    Поліцейський почав вести відеозапис, щоб зареєструвати порушення і виписати штраф господині будинку. У цей момент сини жінки стали кидати в бік патрульних пляшки і посуд.

    За версією поліції, присутні обступили співробітників, намагалися перешкодити виконанню службових обов'язків і влаштували бійку. Один з ініціаторів заворушень затримано.

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    Затримання на весіллі в Гиват-Зєев
    Затримання на весіллі в Гиват-Зєев

    Рабин Орі Полак, батько нареченої, стверджує, що весілля проводилося з дотриманням всіх правил:

    «Поліцейські поводилися жахливо. Ми всі були в масках. Коли вони намагалися затримати мою дружину, і сини заступилися за неї, одному з них розбили голову. Ніхто не кидав пляшки, постраждав тільки мій син. Ніхто на весіллі не пив алкоголь. Свято проходило за правилами, частина гостей була в будинку, інші – у дворі».

    Депутати кнесету від релігійних партій Яаков Ліцман (Яхадут ха-Тора) і Ар'є Дері (ШАС) виступили з різкою критикою дій поліції і закликали припинити жорстоке ставлення правоохоронних органів до релігійних громадян.

    Дері також пообіцяв обговорити інцидент з главою уряду Біньяміном Нетаніягу і домагатися проведення ретельної перевірки.

    Нагадаємо, що суперкарантин в Ізраїлі. Влада ще з 22 вересня почала готуватися до посилення заходів.

    Також, Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

    Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

    До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину.

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