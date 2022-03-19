Антиросійська транспортна коаліція і спрощений в’їзд: у Мінінфраструктури розповіли про досягнення

Низка країн ЄС звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн

Україною досягнуто домовленості з іноземними партнерами про бездозвільний проїзд для гуманітарних вантажів

З початку війни Міністерство інфраструктури України впровадило режим максимального сприяння доставки гуманітарних вантажів у постраждалі регіони, а також вантажів для потреб ЗСУ.

Про це йдеться на офіційному Телеграм-каналі відомства.

Для полегшеного просування гуманітарних вантажів, зокрема, було спрощено процедуру бронювання військовозобов'язаних водіїв.

«Міністерство інфраструктури сприяє спрощеному виїзду/вʼїзду водіїв вантажного транспорту, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України та гуманітарної допомоги», – повідомляє Мінінфраструктури.

У Міністерстві уточнюють, що з початку війни дозвіл на перетин кордону через електронну систему «ШЛЯХ» був наданий 12 107 водіям. З них «3 809 водіїв вже перетнули державний кордон та повернулись з вантажем для потреб ЗСУ та гуманітарним вантажем. Йдеться про 1 184 водіїв, що здійснили перевезення з 24 лютого до 7 березня, та 2 625 водіїв, що перетнули кордон з 7 по 13 березня», – відзвітували в Мінінфраструктури.

Крім цього, досягнуто домовленості з іноземними партнерами про бездозвільний проїзд для гуманітарних вантажів. Такий режим вже встановили 14 європейських країн: Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина.

Також низка країн ЄС звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн, говориться у повідомленні Мінінфраструктури.

Сукупність країн, які встановили бездозвільний проїзд, у Міністерстві називають «антиросійською транспортною коаліцією», і додають, що одна лише Польща у період з 2 по 13 березня отримала 3 178 заявок на бездозвільний проїзд за гуманітарною допомогою.

Поза тим Україна взяла участь у формуванні логістичних хабів в Польщі, Італії, Угорщині, Словаччині та Румунії. «Такі хаби дозволяють оперативно та безперебійно доправляти гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій України», – зазначили в Міністерстві інфраструктури.

Хаби працюють регулярно, і тільки з основного хабу у Польщі відправляється 30-50 транспортних засобів на добу.

У відомстві зазначають і те, що в роботі гуманітарної місії задіяний транспорт, який на час початку бойових дій опинився за кордоном. «Наразі забезпечено безперешкодний перетин кордону професійними водіями автомобільних перевізників, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень», – проінформували у Міністерстві.