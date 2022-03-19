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    Думки вголос

    Україна потрапила у вир історії

    Українці завжди боролися з імперіями - Україна потрапила у вир історії
    Українці завжди боролися з імперіями
    фото з відкритих джерел

    Треба знати історію, аби розуміти, чому сталася ця війна

    Напевно, ні в кого в Україні та світі немає сумнівів в тому, що ми зараз переживаємо часи, про які наші нащадки читатимуть в історичних книгах.

    Так, ми справді опинилися у вирі історії.

    Тут важко, часто страшно і дуже складно зорієнтуватися у швидкозмінних обставинах. І проблема не лише у великому об’ємі інформації, якою нас завалює реальність, у щохвилини важливіших новинах.

    Багато з того, що відбувається навколо, неможливо зрозуміти, не занурившись у минуле

    Тому спробую пояснити вам те, що ви бачите нині, роз’яснити причини, які криються у попередніх роках та століттях.

    Почну з базового. Чому сталася ця війна?

    Для декого це питання звучить навіть драматичніше: як стала можлива ця війна?

    Чи навіть ще драматичніше: ця війна між братніми народами.

    Щодо останнього – давайте відразу забудемо тезу про братні народи, тим паче про братні український та російський народи. Це теза совкої пропаганди, яка не має нічого спільного ані з історією, ані з сьогоденням.

    Історія України та Росії – це історія протистояння, а не братерства

    Росія як така з’явилася саме після поглинання українських земель.

    Саме поступове знищення української козацької держави стало початком народження імперії із вкраденою в українців назвою Росія.

    Далі були століття імперської політики, мета якої – розчинити українців в імперському морі чи то пак болоті.

    Для цього використовувалися різні способи: від привабливої для української еліти інкорпорації нащадків козацької старшини в російське дворянство, до системного знищення української мови та культури, що кидала виклик імперії.

    Але Кремль зазнав краху у цій боротьбі

    На початок ХХ століття він був змушений боротися вже з розвиненим українським національним рухом. Ослаблення Російської імперії привело до того, що цей рух спромігся на національну революцію, а відтак і на створення національної держави.

    Проголошена в 1917 році Українська народна республіка майже одразу опинилася в стані війни з новим імперським російським проєктом під керівництвом більшовиків.

    Українці програли цю чотирилітню війну, проте вони серйозно ослабили Росію,

    і забезпечили можливість для незалежності інших її територій, а тепер держав – Польщі, Фінляндії, Балтійських країн.

    Падіння української держави не означало кінця українського національного руху

    Він залишався головним викликом для російського імперського проєкту протягом наступних ста років.

    Українці ослаблювали імперію повстаннями в Центральній та Південній Україні до середини 1920-х, злякали Сталіна масовим рухом опору колективізації в 1930-х, відповіддю на який став організований штучний Голодомор.

    Українці кинули виклик СРСР, який щойно переміг нацизм і завоював пів Європи, розгорнувши масштабний повстанський рух у Західній Україні, який Кремль не зміг придушити ще понад десять років після Другої світової.

    Українці продемонстрували вміння протистояти імперії ненасильницьким методами, організували один із найактивніших дисидентських рухів у 1960–1980-х.

    Врешті, українці добили російський імперський проєкт під назвою СРСР, проголосивши незалежність у 1991-му.

    Але смерть СРСР не стала кінцем російської імперії, яка лише тимчасово змирилася із втратою України

    Набравшись сил, накопичивши ресурси за рахунок нафти й газу, Росія з початку 2000-х почала реалізовувати спроби повернення України. Спершу політичними методами через проросійські політичні сили, які довгий час визначали політичний порядок денний України.

    Але Майдани – національні повстання 2004-го, 2013–2014 років фактично позбавили Росію цього інструмента. Російські політичні сили в Україні (комуністи, СДПУО, ПР, тепер ОПЗЖ), попри колосальну підтримку від Москви, втрачали електоральну базу.

    Тому з 2014-го Росія взялась за повернення України під свій вплив військовими методами. Спершу окупувавши Крим і захопивши частину Донбасу, тепер розгорнувши широкомасштабний наступ на Україну.

    Тому нині ми маємо 24-й день восьмилітньої війни, яка триває вже понад сто років

    Особливість цього етапу нашої столітньої війни – Україна ще ніколи не була такою сильною в ній, Росія ще ніколи не зазнавала таких масштабних втрат від українців, і світ ще ніколи настільки солідарно і активно не підтримував нас.

    А це значить, що саме нам випала нагода, шанс та честь завершити нашу довгу, столітню війну за незалежність.

    На цьому нині все. До наступних зустрічей у вирі історії.

    Слава Україні!

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна українці Україна #stoprussia
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    Україна потрапила у вир історії