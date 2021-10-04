Садовий: Львів входить до «червоної» зони

Мер Львова: ми «червоної» зони не уникнемо, ми вже у неї входимо

Динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів у Львові наближає місто до «червоної» епідеміологічної зони. На цьому наголосив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Ми «червоної» зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях. Станом на ранок в лікарні швидкої допомоги було 372 людей госпіталізовано. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а не виписано нікого», – заявив Садовий.

За словами міського голови, така динаміка зберігається останні два дні. У Львові відкривають для прийому хворих на коронавірус восьму міську лікарню.

«Як правило, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли та не вакциновані. Тому вакцинація важлива. По вакцинації також маємо позитивну динаміку. Фактично, вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80% плюс», – додав мер.

Станом на ранок 4 жовтня у Львові та на Львівщині підтверджено майже 153 тис. випадків інфікування коронавірусом, з яких 3940 – летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 673 ПЛР-тести. Відтак, 295 – позитивні, з них львів’ян – 39.

Нагадаємо, Київ може потрапити до «помаранчевої зони» карантину.

Як відомо, сім областей близькі до переходу у «помаранчеву» зону карантину.

До слова, за час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло понад 2,5 млн осіб, з них одужали 2,3 млн осіб, померло 56,9 тис. людей. За добу виявлено 4821 випадок інфікування.

Волонтерка повідомила, що в одеських ковід-реанімаціях закінчилися місця.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.