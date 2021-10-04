В одеських ковід-реанімаціях закінчилися місця – волонтерка

Прилаштувати важко хворих до лікарні зараз практично неможливо

У Одесі через зростання кількості хворих на коронавірус, місця у реанімаціях місцевих опорних лікарень вщент заповнені пацієнтами з Covid-19. Про це повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова.

«Не зрозуміло, на кого більше злитися зараз – на тих, хто не встигає місця організовувати, чи на тих, хто ці місця заповнює зі швидкістю світла через власну дурість (вже вибачте, але це так). Отже, на цей момент місць у реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає. Ось тільки не будемо забувати, що минулого року ШВЛ накупили багато, а ось реаніматологів «докупити» неможливо. А сам по собі апарат у лікарні рівним рахунком нічого не значить – на ньому хтось повинен працювати», – розповідає волонтерка.

За її словами, прилаштувати важко хворих до лікарні зараз практично неможливо, а лікарі виписують пацієнтів із сатурацією, яка начебто підвищилася, але після виписки одразу падає, і пацієнт знову перебуває у складному стані.

«Ситуація дуже важка. Жодна система не витримає такого навантаження. Бракує фінансування! Немає реаніматологів у такій кількості. За добу сьогодні госпіталізовано по країні майже 1000 осіб. Це три середніх лікарні. Вдумайтеся – три лікарні за добу заповнені», – написала Катерина Ножевнікова.

Вона вкотре закликала одеситів вакцинуватися проти коронавірусу.

«Вакцинуйтеся. Носіть респіратори та маски. Дотримуйтеся дистанції. Бережіть себе та своїх близьких. Всі реанімаційні у лікарнях, крім 5-ї лікарні, заповнені на 100 відсотків. А в 5-й, я так розумію, не вистачає бригад реаніматологів. Дострибалися», – резюмувала волонтерка.

Нагадаємо, в інфекційній лікарні Одеси з різницею у півгодини померло подружжя, яке хворіло на Covid-19.

Як повідомлялося, пандемія Covid-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя в Західній Європі після Другої світової війни.