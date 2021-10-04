Сім областей близькі до переходу у «помаранчеву» зону карантину

Показники «помаранчевої» зони мають Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області

За показниками захворюваності на Covid-19 сім областей належать до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Такі дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Це, зокрема, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Станом на 4 жовтня рівень захворюваності на Covid-19 по Україні становить 287 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення.

У Києві він становить 193 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності у Чернівецькій області – 609 на 100 тис. населення, Луганській – 607, Харківській – 433.

Графіка МОЗ

У трьох областях станом на 3 жовтня перевищено динаміку рівня госпіталізацій: у Запорізькій – 50,6%, Рівненській – 56%, Херсонській – 58,8% (за визначеного показника 50%).

Показник завантаженості ліжок з киснем, який становить 65%, перевищений у Харківській області – 66,4%.

Крім того, три дні поспіль у Сумській області перевищено коефіцієт виявлення випадків інфікування – 22,7%. На 3 жовтня він також був перевищений у Житомирській (20,2%) та Харківській (21,4%) областях.

Як повідомлялося, за час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло понад 2,5 млн осіб, з них одужали 2,3 млн осіб, померло 56,9 тис. людей. За добу виявлено 4821 випадок інфікування.

Волонтерка повідомила, що в одеських ковід-реанімаціях закінчилися місця.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.