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    «Антонов» може перенести виробництво літаків з України в Канаду – ЗМІ

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    Штаб-квартира Antonov Aircraft Canada знаходиться в центрі Монреаля - «Антонов» може перенести виробництво літаків з України в Канаду – ЗМІ
    Штаб-квартира Antonov Aircraft Canada знаходиться в центрі Монреаля
    Фото: з відкритих джерел

    Уже підписано міжурядову угоду, яка дозволить почати реалізацію проекту модернізації Ан-74 в Квебеку

    Українська авіабудівна компанія «Антонов» відкрила філію в Канаді і має намір перенести туди збірку і модернізацію легкого транспортного багатоцільового літака Ан-74. Про це повідомляє видання Le Devoir, з посиланням на джерела в уряді Квебека.

    «У березні нинішнього року державна українська компанія« Антонов »без зайвого розголосу в ЗМІ, зареєструвала філію свого підприємства в Квебеку, щоб заручитися політичною та фінансовою підтримкою канадського уряду», – йдеться в повідомленні.

    Штаб-квартира Antonov Aircraft Canada знаходиться в центрі Монреаля. Також повідомляється, що мета, яку ставить «Антонов» – виробляти проектування і складання вантажного літака на території канадської провінції.

    На поточний момент вже підписано міжурядову угоду, яка дозволить почати реалізацію проекту модернізації Ан-74 в Квебеку.

    У літаку збираються використовуватися двигуни виробництва американської компанії Pratt & Whitney і технології канадської компанії CMC Electronics.

    Літак Ан-74 дозволяє перевозити вантаж до 7,5 тонни, в тому числі до 10 пасажирів, на висоті до 10 100 метрів з крейсерською швидкістю 550-700 км / год. Крім того, він може виконувати спеціалізовані завдання: проводку судів, організацію та обслуговування дрейфуючих станцій, проведення науково-дослідних робіт у високих широтах Арктичного і Антарктичного басейнів, візуальну льодову розвідку, розвідку рибних косяків.

    В умовах експлуатації літак Ан-74 переобладнано в санітарний, пожежно-десантний і інші варіанти.

    Нагадаємо, український транспортний літак «Мрія» здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.

    Тим часом, 31 травня державне підприємство «Антонов» відзначило 75-річчя.

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    Теги: Канада Антонов Мрія літак технології
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    «Антонов» може перенести виробництво літаків з України в Канаду – ЗМІ