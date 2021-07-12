ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 10% за результатами першого півріччя

«Ми не на словах, а на ділі демонструємо внесок у досягнення енергетичної незалежності України», – гендиректор ДТЕК Нафтогаз Щуров

ДТЕК Нафтогаз видобув більше 960 млн куб. м газу за результатами першого півріччя 2021 року. Це на 10% більше, ніж за той самий період минулого року.

Збільшення видобутку стало можливим завдяки системній роботі та впровадженню новітніх технологій у виробництві. У 2021 році компанія виконує програму буріння, капітальних ремонтів та інтенсифікації на базових родовищах у Полтавській області. Упродовж першого півріччя цього року ДТЕК Нафтогаз ввів у експлуатацію 2 нові свердловини, а також провів операції з капітального ремонті та інтенсифікації на 21 свердловині діючого фонду.

З метою оптимізації видобутку на Мачухському родовищі (Полтавська область) ДТЕК Нафтогаз реалізує крупний інфраструктурний проєкт із будівництва блочно-холодильної установки. Компанія завершить будівництво в четвертому кварталі цього року.

Також ДТЕК Нафтогаз уже приступив до проведення геологорозвідувальних і камеральних робіт на нових ділянках – Будищансько-Чутівській та Зінківській площах, які поповнили портфель активів компанії у 2020 році.

«Завдяки системним інвестиціям та впровадженню інноваційних технологій ДТЕК Нафтогаз збільшує видобуток газу. Ми не на словах, а на ділі демонструємо свій внесок у досягнення енергетичної незалежності України, приростивши видобуток газу більше, ніж на 10% за результатами першого півріччя», – підкреслив Ігор Щуров, генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.