Сьогодні Apple представить iPhone 12: де подивитись трансляцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фанати бренду чекають показ смартфонів iPhone 12

16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12

У вівторок, 13 жовтня, о 20:00 за київським часом починається презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекають показ смартфонів iPhone 12.

Через пандемію коронавірусу вихід смартфонів Apple нового покоління у 2020 році перенесли майже на місяць: після презентації нових смарт-годинників Apple Watch і планшетів iPad 15 вересня у комапнії підтвердили, що ще один івент відбудеться 13 жовтня. А вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12.

Подія розпочнеться о 20:00 за київським часом і її онлайн-трансляцію можна буде подивитися на офіційному YouTube-каналі Apple або на сайті «Главком».

Нагадаємо, експерти очікують вихід чотирьох моделей iPhone 12: вартість найменшого iPhone 12 з 5,4-дюймовим екраном складе від $600 і це буде нова модель, аналогів якої немає у попередніх поколіннях лінійок iPhone.

Базовий iPhone 12 з 6,1-дюймовим дисплеєм продаватимуть за ціною від $750, а цінник топових версій iPhone 12 Pro і Pro Max складе від $1000 і $1100 відповідно.

Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.