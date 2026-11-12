Шпигунський скандал навколо Nvidia поставив під загрозу лідерство США у сфері ШІ – Politico

Ситуація навколо Nvidia посилила напруженість між Китаєм і США

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг опинився під пильною увагою компанії та членів Конгресу США через стосунки з жінкою, яку підозрюють у співпраці з китайською розвідкою. У США побоюються, що Пекін міг отримати інформацію, яка дасть йому перевагу в розробці передових моделей ШІ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За даними видання, запровадження будь-яких обмежень для Nvidia може завдати США більше шкоди, ніж користі. Хуанг лобіював в адміністрації Трампа дозвіл на продаж менш потужних чипів китайським компаніям, що займаються розробкою штучного інтелекту. Критики побоюються, що це допоможе Пекіну посилити військовий потенціал і розвивати власну конкурентоспроможну галузь виробництва чипів.

Ситуація навколо Nvidia посилила напруженість між Китаєм і США, які змагаються за лідерство у сфері штучного інтелекту. Компанія відіграє важливу роль у цьому протистоянні, адже постачає більшість мікросхем, на яких працюють провідні американські моделі ШІ та центри обробки даних.

Колишній головний юрисконсульт Агентства національної безпеки Глен Герстелл заявив, що ймовірні спроби проникнення в Nvidia через її гендиректора свідчать про те, що розвідувальний апарат Китаю має «свої щупальця всюди, в тому числі й у Кремнієвій долині».

Нагадаємо, американська технологічна компанія Nvidia розпочала незалежне розслідування після повідомлень про можливу шпигунську операцію китайської розвідки, спрямовану проти її генерального директора Дженсена Хуанга. Сам керівник визнав, що зраджував дружині, та попросив вибачення у родини й колег.

Як повідомлялося, акції американської Nvidia впали на позабіржових торгах після того, як навколо її генерального директора Дженсена Хуанга спалахнув скандал через позашлюбні стосунки та можливі контакти з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. На тлі цих повідомлень ринкова вартість виробника чипів скоротилася приблизно на $153 млрд.

До слова, Nvidia є одним із ключових виробників процесорів для розвитку штучного інтелекту. Її продукція відіграє важливу роль у технологічному протистоянні Вашингтона та Пекіна: США обмежують експорт найпотужніших ШІ-чипів до Китаю через побоювання щодо їхнього використання у військових та інших стратегічних цілях.