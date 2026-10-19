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Маск пообіцяв подарувати дітям США акції SpaceX на $10 млрд

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Маск пообіцяв подарувати дітям США акції SpaceX на $10 млрд
У США налічується приблизно 72-73 млн дітей, які можуть отримати подарунок від мільярдера
фото: AP

Мільярдер планує передати цінні папери мільйонам американців віком до 18 років після того, як Anthropic оголосила про створення фонду суспільної користі

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв у 2027 році подарувати по одній акції своєї компанії SpaceX кожній дитині у США. За попередніми розрахунками, загальна вартість такого подарунка може перевищити $10 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника компанії.

«Наступного року я подарую по одній зі своїх акцій SpaceX кожній дитині в Америці. Це буде перша з багатьох таких ініціатив», – написав Маск.

Маск пообіцяв подарувати дітям США акції SpaceX на $10 млрд фото 1
фото: скриншот заяви

Мільярдер не уточнив, як саме планує організувати передачу акцій, які критерії визначатимуть право на отримання подарунка та чи будуть цінні папери оформлені безпосередньо на дітей або через спеціальні інвестиційні рахунки.

За даними Бюро перепису населення США, у країні налічується приблизно 72-73 млн дітей віком до 18 років. Якщо кожен із них отримає по одній акції SpaceX, загалом для цього знадобиться понад 70 млн цінних паперів.

На момент оголошення ініціативи акції SpaceX коштували близько $146 за штуку. За такої ціни передача приблизно 72 млн акцій оцінюється у понад $10,5 млрд. Фактична сума залежатиме від вартості цінних паперів на момент передавання та остаточної кількості отримувачів.

Водночас наразі йдеться про публічну обіцянку Маска, а не про вже запущену програму. Бізнесмен не оприлюднив механізму її реалізації.

Заява мільярдера пролунала після того, як компанія Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, оголосила про намір спрямувати 5% своїх акцій до спеціального фонду суспільної користі. Він має фінансувати проєкти, спрямовані на підтримку суспільства, зокрема на пом’якшення наслідків поширення штучного інтелекту для ринку праці.

Маск розкритикував підхід Anthropic і запропонував передавати акції безпосередньо людям. Згодом він оголосив про власну ініціативу щодо американських дітей.

Варто нагадати, що Ілон Маск запропонував запровадити обмеження швидкості для супутникової системи Starshield, якою користуються українські військові, а президент США Дональд Трамп погодився з цією пропозицією.

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Теги: Ілон Маск SpaceX гроші технології

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