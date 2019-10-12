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    Арахамія назвав кількість людей Коломойського в «Слузі народу»

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    Давид Арахамія - Арахамія назвав кількість людей Коломойського в «Слузі народу»
    Давид Арахамія

    В «Слузі народу» майже 10 нардепів від Коломойського

    У парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

    Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв'ю LB.ua.

    Так, відповідаючи на питання, скільки у фракції «Слуга народу» депутатів олігарха Коломойського, Арахамія заявив, що близько десяти.

    «Я чув про 7-8 (нардепів від Коломойського - ред.). Деяких людей просто пов'язують (з Коломойським - ред.) за регіональною ознакою», - пояснив він.

    Раніше повідомлялося, що голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на натяк нардепа Дубінського про залежність нинішньої влади від прямих вказівок МВФ, запропонувавши тому продати свої авто і дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду.

    Ігор Коломойський Верховна Рада депутат партія Слуга народу Давид Арахамія
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