У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Гончарука



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Заява про відставку Олексія Гончарука вже надійшла до Ради Фото УНІАН

Сьогодні о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, де вирішуватиметься питання про віставку діючого прем'єра

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це йдеться на сайті парламенту.

Проєкт постанови зареєстрований під номером 3158.

Як повідомлялося, профільний комітет парламенту рекомендував Раді ухвалити відповідну постанову.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.

Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утрималися під час голосування за відставку очільника уряду.

До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

Також у депутатів «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.

У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні відбутися додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

Також ЗМІ повідомили, що «слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.

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