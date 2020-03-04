Головний претендент на посаду генпрокурора Іонушас підтримав Рябошапку



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Сергій Іонушас, заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності

За винесення постанови про недовіру Рябошапці проголосували 17 із 25 членів комітету

Засідання парламентського комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності почалося з виступу нардепа з фракції «Слуга народу» Макса Бужанського, який записав чинного генпрокурора Руслана Рябошапку до «команди Порошенка» і заявив, що йому треба висловити недовіру.

Відео засідання оприлюднив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін на сторінці у Facebook

Генпрокурор відповів, що «істерики Бужанського коментувати не варто», бо більшість справ, зокрема Садового і Гладковського, розслідує НАБУ, і не має відношення до генпрокурора, а що стосується «посадок», то він не суддя.

У комітеті після всіх виступів рекомендували парламенту проголосувати щодо ухвалення чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

За винесення такої постанови до зали Верховної Ради проголосували 17 з 25 членів комітету, двоє проголосували проти, четверо утрималися.

Заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, якого називають наступником Рябошапки, підтримав під час голосування чинного прокурора.

Сергій Іонушас – юрист, 1979 року народження, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого та Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Працював на керівних посадах у кількох юридичних фірмах. Був довіреною особою Зеленського під час виборів президента у 2019 році.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу», нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

3 березня у фракціі партії «Слуга народу» почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.